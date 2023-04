96-72. El Río Breogán se da un homenaje ante el Madrid en el regreso de Musa al Pazo

El Río Breogán recibió al Real Madrid con un reconocimiento al bosnio Dzanan Musa que convirtió (96-72) en un homenaje a sí mismo ante los blancos en un gran partido coral con el que desdibujó a los de Chus Mateo para deleite de la afición del Pazo dos Deportes de Lugo y aferrarse a la lucha por el playoff.



El Real Madrid, con importantes bajas, ofreció una versión desconocida ya en el primer acto (21-12) con diez pérdidas, mejoró en el segundo y llegó a ponerse a un punto tras el descanso, pero en nada el Breogán lo levantó para ir decididamente a por el triunfo con un 31-17 en el tercer cuarto, en el que, además, su rival perdió a Edy Tavares, descalificado.



La quinta derrota del Madrid esta temporada en la Liga Endesa fue la primera victoria del Breogán ante uno de los que le preceden en la tabla y tuvo en Justus Hollatz, con 21 puntos y 26 de valoración, al mejor.



La ovación y cánticos de MVP a Musa en su regreso al Pazo dos Deportes de Lugo con el Real Madrid se convirtieron en silbidos para el ahora jugador del conjunto blanco. Empezaba la tormenta.



Y eso que comenzó el choque con un triple de Mario Hezonja, quien dio continuidad así a los 20 minutos que le había endosado al Bayern en la Euroliga con 5 de 10 en tiros de 6.75.



El Breogán salió respondón. Primero, con una canasta de tres de Hollatz y, después, con un tapón de Nakic a Edy Tavares. Bamforth puso por delante a los lucenses por primera vez a los cuatro minutos (7-5). El parcial de los lucenses se estiró hasta el 10-0 (13-5. m.5) y lo rompió Cornelie con un triple que replicó Hollatz (16-8) para provocar el tiempo muerto de Chus Mateo.



Reaccionó tibiamente el Real Madrid y Nakic le castigó con otro tiro de tres. El porcentaje era sorprendente a esas alturas para el Breogán en triples: 4 de 5, un 80 por ciento (19-10, m.8), que bajó ya al 57 % al final del primer cuarto, al que se llegó con 21-12 en el marcador y 10 pérdidas de los madridistas.



El Breogán, con mucho ritmo, provocó desajustes en el Real Madrid. Brajkovic y Nenadic los rentabilizaron y pusieron la máxima diferencia (+13) en el inicio del segundo cuarto (25-12).



Sin ningún integrante del quinteto inicial en pista, los blancos empezaron a reducir la ventaja en el segundo cuarto, en el que solo tuvieron una pérdida.



Un triple de Causeur y la aportación, principalmente, de Yabusele limaron la renta del Breogán a cuatro puntos (33-29, m.18). Musa desde 6.75 (37-34, m.19) le dio otro mordisco y Brajkovic lo dejó en cinco puntos para los locales con un mate antes del descanso.



El Real Madrid regresó del vestuario con un triple de Hanga en su cuarto intento y un tres más uno de Musa (42-41, m.22). Parecía que los blancos iban a coger las riendas del partido, pero los lucenses se recompusieron con un parcial de 7-0 (49-41, m.23) en poco más de un minuto.



Chus Mateo paró el partido, pero no al Breogán. Perdió el balón Musa y ampliaron el parcial los locales (12-0) con un triple de Bamforth y una canasta de dos de Momirov para recuperar la máxima diferencia -hasta entonces- (54-41, m.25) para los lucenses.



La renta creció (62-43, m.27) con el acierto de Brajkovic y Nakic en sendos tiros de tres y una de dos de Bamforth tras otro tiempo muerto del Madrid, que estaba desesperado. A Hezonja le cayó una técnica y solo Yabusele aportaba claridad a los visitantes.



El Real Madrid estaba sobre la lona en el Pazo. Sergi Quintela puso 20 arriba a los celestes (67-47, m.28) y a Tavares le pitaron una antideportiva tras revisión de los árbitros que le costó la descalificación y el Breogán entró 19 (70-51) arriba al último cuarto tras un 31-17 en el tercero.



Los lucenses no querían alimentar las esperanzas de su rival. Le endosaron un 5-0 de entrada en los diez minutos finales (75-51). Musa tiró de orgullo para los blancos, pero sus excompañeros no perdonaron, pusieron la máxima ventaja (96-70, m.40) y en el Pazo hubo fiesta y cánticos de MVP, pero para el alemán Justus Hollatz.

FICHA TÉCNICA

96-Río Breogán (21+18+31+26): Bamforth (17), Momirov (4), Hollatz (21), Happ (12), Nakic (14) -cinco inicial- Brajkovic (8), Sergi García (4), Nenadic (7), Sergi Quintela (6), Tanaskovic (3).



72-Real Madrid (12+22+17+21): Hanga (3), Hezonja (3), Cornelie (7), Tavares (6), Musa (14) -cinco inicial- Sergio Rodríguez (-), Deck (9), Abalde (6), Ndiaye (-), Causeur (13), Yabusele (11).



Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Baena y Vicente Martínez. Descalificaron a Edy Tavares (m.29) por técnica y antideportiva.



Incidencias: Partido de la vigésima sexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo.