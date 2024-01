El Río Breogán se vio sometido por el letal lanzamiento desde el perímetro del Pinar Karsiyaka y cayó en el primer partido del play-in de la BCL (89-85) en un encuentro donde el pobre porcentaje en el tiro de los lucenses apareció tras el descanso. Solo algunos detalles de Ben McLemore y el trabajo en la zona de Juan Fernández mantuvieron vivos a los lucenses, que pese a todo mantuvieron el tipo hasta el último minuto con tres triples consecutivas de Momirov, que llegaron demasiado tarde para un equipo celeste que debe remar para clasificarse para los octavos de final de la Basketball Champions League.

