87-84. El Breogán bate al Alicante con un brutal tercer cuarto

Discontinuo. Así se podría definir el juego del Leche Río Breogán en el encuentro que este sábado le enfrentó al HLA Alicante y que terminó ganando de forma merecida, pero apurada. De hecho, el conjunto alicantino se puso a un solo punto (85-84) a falta de siete segundos y aún después de dos tiros libres anotados por Sergi Quintela (87-84), tuvo casi tres segundos para un último tiro que no encontró el aro local.

El juego carece de continuidad cuando los sobresaltos, los momentos álgidos y los menos afortunados se van alternando y es una característica común en aquellos equipos que aún están en fase de formación. Y parece evidente que esta es la situación de Leche Río Breogán. En el trabajo defensivo los problemas en la primera mitad, en la que encajaron 46 puntos, se tornaron en virtud tras el descanso, dejando a un rival con evidente acierto en solo ocho puntos. Lo mismo se podría decir con el juego de ataque. Los de Epi cerraron una mala primera parte en cuanto acierto desde la línea de 6,75 metros (tres canastas de once lanzamientos, es decir un 27,3%) para dar paso a un notable 58% en la segunda parte con trece canastas de 28 lanzamientos. Un paso adelante, si se confirma, en su evolución como equipo.

El guion del partido probablemente no fue el que se podría esperar de antemano. No por la resistencia del Alicante, que está demostrando en este inicio de competición un carácter competitivo y una capacidad ofensiva notable y que le ha llevado a ganar, en el hasta este sábado su único desplazamiento, en Melilla (66-83) o a ceder por un solo punto, en un partido que tenían ganado a falta de medio minuto para el final, ante el gran favorito de la Liga, el Mallorca (74-75).

El Breogán se atascó en el segundo cuarto y se marchó al descanso por debajo

En donde probablemente el encuentro se salió de los parámetros esperados fue en la respuesta del conjunto alicantino a la defensa local, centrada en impedir que Bamba Fall mantuviera el impacto de las primeras jornadas. El Breogán se cerró en las ayudas tanto a Nuguer como a Olah y por lo tanto cediendo más opciones de lanzamiento a su rival. El Alicante era hasta este sábado, tras el Palencia, el equipo que menos usaba el lanzamiento de tres puntos. En tres jornadas habían lanzado en 55 ocasiones lo que representaba un 27% de sus tiros de campo.

Este sábado los de Rivero lanzaron casi tanto de 3 (35 tiros) como de dos (36) y además lo hicieron con un notable acierto, sobre todo durante el primer cuarto en el que, también hay que decirlo, la defensa celeste colaboró para que, sobre todo, Devin Schmidt pudiera casi lanzar como en un entrenamiento. Con nula oposición.

El encuentro no empezó nada mal para los intereses breoganistas. Pedro Rivero sacrificó de salida al máximo anotador de la liga, Justin Pitts, para que Ortega pusiera mayor oposición al juego de Christian Díaz. No fue una buena decisión. El base del Breogán cogió la manija y en los primeros minutos hizo prácticamente lo que quiso, lo que le llevó al Breogán a situarse con un primer parcial de (7-0). A los cuatro minutos, y con el marcador ya en 12-2 y con nueve puntos anotados por el base breoganista, entra en la cancha Justin Pitts y dos minutos más tarde, con (16-5), eran Christian Díaz y Rauno Nurguer, que había dejado a Fall en cero puntos, los que cogían el camino del banquillo.

Esto transformó el encuentro. El Breogán se perdió. Se atascó por completo en ataque mientras que el rival empezó a sumar puntos con inusitada facilidad. Hasta seis canastas triples consecutivas —cuatro de ellas de Schmidt— logró el Alicante para situarse por primera vez por delante en el marcador (18-20) y menos mal que en las filas locales apareció Salva Arco para que al final de los diez primeros minutos el conjunto local pudiera llegar con un empate en el marcador (25-25).

No parecía probable que los alicantinos pudieran mantener el gran acierto mostrado en la segunda mitad del primer cuarto, sobre todo porque se confiaba en que la defensa local empezará a otorgar menos facilidades. No ocurrió nada de esto, se apagó Devin Schmidt pero aparecieron Galán y en menor medida Pitts para mantener la alta producción anotadora de su equipo. El Breogán no era capaz de retomar la situación ni en defensa ni en un ataque cada vez más impreciso y en el que, durante estos minutos, solo Olah parecía tener cierta conexión con el aro. Las diferencias llegaron a ser de once puntos, la última en el minuto 17 (33-44).

El estadounidense Justin Pitts mostró su calidad y acabó el encuentro con 32 puntos

El paso por los vestuarios fue, en esta ocasión, una válvula de escape para un Breogán demasiado nervioso. La salida del tercer cuarto fue otra cosa. Fue la defensa que maniató, por ejemplo, al Oviedo en el anterior partido disputado en Lugo. Todo la fluidez del rival despareció hasta el punto de en el tercer cuarto el Alicante solo fue capaz de anotar ocho puntos. El Breogán redujo diferencias en un abrir y cerrar de ojos e incluso entraba en los dos últimos minutos del tercer cuarto con diez puntos de ventaja (58-48).

La situación parecía solventada, pero la verdad es que los de Epifanio no supieron cerrar el partido. En el minuto 31 la ventaja era de trece puntos (67-54) pero entre el miedo al fallo en algunos jugadores breoganistas y el acierto de un gran Justin Pitts hicieron posible que el marcador se comprimiera. No de forma inmediata, el Breogán aún ganaba por nueve puntos a falta de dos minutos (8172), pero sí en el tramo final en los que los locales tuvieron opciones claras —dos tiros libres fallados por Dago Peña a falta de 53 segundos con (81-77) y un tiro taponado a Nogués tras una buena salida de la presión a falta de 40 segundos con el mismo marcador— para sentenciar pero que no supieron hacerlo hasta el mismo final.

FICHA TÉCNICA

Leche Río Breogán (87): Dago Peña (16), Thomas de Thaey (2), Rauno Nurger (4), Christian Díaz (12), Sergi Quintela (15) —quinteto inicial—, Mo Soluade (3), Roope Ahonen (7), Salva Arco (11), José I. Nogués (3) y Alex Olah (14).



HLA Alicante (84): José Ortega (0), Pedro Llompart (2), Patrick Onwenu (6), Bamba Fall (2), Devin Schmidt (17) —quinteto inicial—, Justin Pitts (32), Sergio Mendiola (7), Issa Thiam (7) y Alejandro Galán (11).



Parciales: 25-25; 14-21; 26-8; 22-30.



Árbitros: Antonio Sacristán Barazón, Juan Francisco González Cuervo y José Javier Marqueta Gracia. Eliminado por faltas personales, Patrick Onwenu (minuto 40).



Incidencias: Partido disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo.