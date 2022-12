85-60. Todo un festival del Ensino en el Pazo

El Durán Maquinaria Ensino sigue su escalada en la clasificación después de imponerse ayer por 85-60 al Leganés en un encuentro en el que las lucenses fueron siempre por delante en el marcador y que encarrilaron prácticamente desde los primeros minutos.

Las lucenses venían con la moral alta tras la victoria en la pista del IDK Euskotren y salieron realmente lanzadas en el duelo del domingo. Muy bien dirigidas por Olaeta y con el acierto de jugadoras como Giomi, el equipo lucense abrió diferencias en el marcador hasta el punto de llegar al final del último cuarto con una importante ventaja (27-11).

