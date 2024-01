83-68. El Breogán paga sus desaciertos

El Río Breogán salió derrotado en su visita al Baxi Manresa por 83-68 en el Nou Congost. Los pupilos de Veljko Mrsic no pudieron reaccionar ante el conjuno catalán, que consiguió marcharse al descanso con una ventaja de 12 arriba.

Ya en el primer cuarto el Baxi Manresa instauró un alto ritmo que el Río Breogán supo soportar. Con cinco pérdidas de balón para cada equipo, el periodo terminó con un igualado 15-12 en el marcador.

El segundo cuarto fue más beneficioso para los locales. Consiguieron sacar una renta de los errores defensivos de los celestes, quienes no consiguieron contrarrestar el acierto desde el exterior de Dani García, que ponía a los locales nueve arriba con un triple a falta de 3.44 minutos para que llegase el descanso. Desde ese momento los lucense bajaron los brazos en defensa, para irse a los vesturario con un 40-28 tras una serie de regalos en el juego de ataque y en el rebote defensivo.

En la reanudación, Badio continuó con mucha inspiración en jugadas en penetración y puso la máxima momentánea para los suyos (44-30, min. 23).

Los gallegos no mejoraron en los siguientes minutos y el Baxi Manresa logró ensanchar la diferencia y poner tierra de por medio en el Congost con otro triple de Steinbergs (50-35, min. 25).

Pero tal y como ocurrió antes del descanso, los de Mrsic, con dos canastas consecutivas de Ben McLemore y Jordan Sakho, volvieron a acercarse a 11 puntos a falta de los últimos diez minutos por disputar (62-51, min. 30).

Y de nuevo el Baxi Manresa puso la directa con un intratable Badio que anotó puntos desde todos los lados de la pista para poner la máxima en un abrir y cerrar de ojos para dejar muy tocados a los visitantes (72-55, min. 33).

Una canasta de Devin Robinson hizo superar los 20 puntos de ventaja para los suyos y sentenciar el encuentro ante un Río Breogán que ya tiró completamente la toalla (83-62, min. 37).

Pero la ventaja no se volvería a reducir en el partido. La reacción del Breogán no llegó en el último cuarto, donde el equipo siguió a la estela del Manresa, a pesar de que los catalanes no firmaron su mejor partido.

Ficha técnica:

83. Baxi Manresa (15+25+22+21): Pérez (8), Badio (18), Sagnia (1), Robinson (13), Geben (6) -cinco inicial-; Williams (2), Garcia (6), Taylor (-), Steinbergs (13), Valtonen (10) y Vaulet (6).

68. Río Breogán (12+16+23+17): Garcia (5), Momirov (8), Nakic (2), McLemore (15), Sajus (8) -cinco inicial-; Polite (4), Rudan (-), Jogela (6), Sakho (4), Fernández (7) y Quintela (9).

Árbitros: Antonio Conde, Arnau Padrós y Rubén Sánchez Mohedas. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.915 espectadores.