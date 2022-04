82-85. Los triples del Casademont Zaragoza condenaron al Río Breogán

Los triples, 13 de 30 intentos, dieron al Casademont Zaragoza su tercera victoria consecutiva (82-85) en la Liga Endesa y mucho oxígeno en su lucha por la permanencia ante un Río Breogán que encajó su segunda derrota seguida sin Dzanan Musa y se aleja del sueño del playoff por el título.

Kilpatrick, que recuperó su acierto desde 6,75 y acabó con 23 puntos, Waczynski, Radoncic y Ferrari impulsaron al Zaragoza en su visita a Lugo, territorio prácticamente inexpugnable esta temporada.

A la baja de Musa, que fue recibido con una gran ovación en el Pazo tras haber sido intervenido de una fractura de tráquea, se sumó la de otro de los referentes del Río Breogán, Trae Bell-Haynes, con molestias musculares. Veljko Mrscic apostó por primera vez por el uruguayo Agustín Ubal en el quinteto inicial. Mahalbasic comenzó en el banquillo.

I dont know how to express my feelings so I will go with “I love you, Lugo” this is home.. always, forever and beyond in my heart and hearts of my family. #ForzaBreo https://t.co/cghturtpTi