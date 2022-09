76-64. El FMP apea al Breogán de la BCL a las primeras de cambio

El Río Breogán no pudo (76-64) con el anfitrión de su fase previa de la Basketball Champions League, el FMP Meridian de Belgrado, que le apeó, en la primera eliminatoria, del sueño de competir en Europa.

En la segunda experiencia continental de su historia (disputó la Copa Korac en la temporada 1985/86), el conjunto lucense, con Ethan Happ y Jonathan Kasibabu como jugadores destacados, llegó al descanso con ventaja y buenas sensaciones, pero un tercer cuarto con dos caras, de un 9-0 a su favor a un 21-3 en contra, le dejó fuera del torneo.

Sin Víctor Arteaga ni el alemán Justus Hollatz, que se unió al equipo en Belgrado tras haber disputado el Eurobasket con su país, el Breogán tuvo que contrarrestar el inspirado inicio del Meridian, que obligó a Veljko Mrsic a parar el partido con 10-6 a los tres minutos.

Reaccionaron los lucenses, que se pusieron uno abajo (12-11, m.6) con un triple de Nenadic y Brajkovic, con un 2+1, acercó de nuevo a los lucenses en el marcador para llegar al final del primer cuarto tres abajo (20-17).

Empezó fuerte el equipo gallego en el inicio del segundo acto, con un 0-5 que le puso por delante por primera vez en el partido (20-22, m.12) con una canasta de Happ.

Rematou a aventura europea. Non puido ser... verémonos na seguinte, onde sexa e como sexa. #SempreFieis 🙌🏻



Congratulations, @BCFMP! Good luck in the next round. pic.twitter.com/kfAXr67Qx4