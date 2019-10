72-54. El Breogán arrolla al Oviedo en la segunda mitad

La defensa del Leche Río Breogán ahogó al Liberbank Oviedo Baloncesto para sumar este sábado su segunda victoria consecutiva en la Liga LEB Oro (72-54) en el día de su patrón, San Froilán, y ante un Pazo entregado.

Un dato resume a la perfección el encuentro: tras el descanso, al que se llegó con empate a 32, el equipo lucense solo permitió anotar a su rival 22 puntos.

