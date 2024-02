68-55. El Ensino vive su día más feliz

El Durán Maquinaria Ensino se impuso este sábadp por 68-55 al Celta en un encuentro en el que las lucenses estuvieron mucho mejor durante los momentos importantes del duelo y gestionaron muy bien sus ventajas en el marcador. En medio de cerca de tres mil aficionados, el conjunto

lucense sumó su undécima victoria de la temporada y mantiene todas las opciones de disputar las eliminatorias por el título.

Durante la primera mitad, el guión de partido ofreció un nivel de juego muy equilibrado, en el que ninguno de los equipos conseguía

una ventaja clara en el marcador. Las viguesas solo estuvieron en dos ocasiones por delante en el marcador y ambas llegaron durante el primer cuarto (10-11 y 13-16). Giomi, Lamana y Blanca Millán sostuvieron a un Ensino que era consciente de la importancia de este partido y que supo hacerse con los pequeños detalles para llegar al descanso con una mínima ventaja en el marcador (30-27).

El ambiente en el Pazo fue espectacular. XESÚS PONTE

La segunda mitad tuvo dos claras protagonistas en el aspecto ofensivo en el conjunto que entrena Antonio Pernas: Laia Lamana e Imani Tate. Ambas lograron un total de 15 puntos para su equipo durante el tercer cuarto y permitieron un pequeño estirón en el marcador, ya por encima de los diez puntos (50-39).

El Celta reaccionó en el arranque del último cuarto y se puso a tres puntos (54-51) y después de un tiempo muerto pedido por Antonio Pernas; y ahí llegó otra reacción de la mano de Tate y Millán para volver a poner con una ventaja importante al Ensino y evitar la remontada visitante y los consiguientes nervios. La gestión de los últimos instantes del duelo fue muy buena por parte del Ensino y así llegó una victoria en un partido realmente especial.

ANTONIO PERNAS. El entrenador del Ensino, Antonio Pernas, valoró la victoria conseguida por su equipo. "Fue un partido muy de rachas, pero al final el tema de los robos de balón y persistir en defender y seguir igual a nuestro ritmo de transiciones ofensivas nos permitió coger una distancia en el tercer cuarto que supimos administrar bastante bien", dijo.

El técnico también fue claro sobre las opciones de play off de su equipo. "Este equipo no está para el play off, tenemos que jugar de otra manera, anotar en otras situaciones, otro acierto y la defensa y el esfuerzo colectivo tiene que ser otro tienen que aportar muchas más jugadoras. Hay que ser consciente de las limitaciones económicas, deportivas y físicas que tiene este equipo y valorar positivamente lo que se ha hecho hasta aquí", a la vez que valoró el ambiente vivido. "Fue impresionante. A ver si somos capaces de mantener a toda esta gente en los siguientes partidos", concluyó.

Ficha técnica:

Durán Maquinaria Ensino: Tate (21), Castedo (8), Lamana (12), Herlihy (2), Giomi (6),-quinteto titular-, Olaeta, Muhate (6), Millán (10), Rodríguez (3) y Sánchez.

Celta Zorka: Haidara (5), Samson (9), Senosiain (3), Musa (11), Garfella (2),-quinteto titular-, Benton (12), Aguilar (3), Trahan (4), Vidal (2) y Prats (4).

Árbitros: Jacobo Rial, Asunción Langa e Imanol Diz.

Incidencias: Partido disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante cerca de 3.000 personas.