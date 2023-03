67-74. El Río Breogán logra un triunfo para la historia

El Río Breogán hizo trizas la historia y logró este sábado su primera victoria en la ACB en la cancha del Obradoiro en un duelo donde los celestes remontaron gracias a la defensa mostrada tras el descanso y al juego coral en ataque que empequeñeció la efectividad local desde la línea de 6,75 metros.

La intensidad defensiva del Río Breogán marcó el devenir de los primeros minutos del derbi gallego. El conjunto dirigido por Veljko Mrsic desentumeció el marcador con un rápido parcial de salida de 0-7 gracias al acierto de Happ y a una triple de Momirov que desarbolaron la zona santiaguesa.

El rebote defensivo era propiedad de los lucenses que se lanzaban rápidamente al contragolpe. Las dudas en el tiro de Hollatz en situaciones liberadas dieron la posibilidad de la entrada en el partido de Edgar Vicedo, quien en una serie de 5 lanzamientos triples convertidos logró que los santiagueses recogieran el guante lanzado por el equipo celeste (9-12).

Veljko Mrsic reaccionó a los apuros que sus jugadores pasaban para defender el perímetro con una defensa alternativa, que no pudo contener el exagerado ritmo de anotación desde la línea de tres del Obradoiro, que capitaneado por un espectacular Edgar Vicedo le dieron la vuelta al marcador para situar al anfitrión por delante en el marcador al final del primer cuarto (17-12), al encajar el Río Breogán un parcial de 15-3.

Vicedo se alineó con los hermanos Scrubb para que la ventaja local se fuese hasta los diez puntos (34-24). El dominio dentro de la zona pertenecía al Río Breogán pero era totalmente socavado por el espectacular 50% de acierto desde el triple de los compostelanos, con 10 de 20 al descanso.

Nadie tiraba de dos. Era un festival desde el perímetro. Bamforth martilleaba el aro compostelano con una nueva triple al que respondía Zurbriggen con dos lanzamientos acertados desde más allá del 6,75 para situar a los locales con la máxima ventaja del encuentro, 13 puntos (40-27).

Los ánimos se caldeaban y fruto de las protestas Vlejko Mrsic recibía una técnica antes del descanso (41-33). Las instrucciones del técnico croata solidificaron la defensa de un Río Breogán vitaminado por su correcta lectura de las líneas de pase exteriores del Obradoiro, que eran saqueadas por las rápidas manos de Justus Hollatz.

Ethan Happ y Toni Nakic defienden la acción de Kassius Robertson. XOÁN REY (Efe)

Moncho Fernández reaccionó y colocó a McKnight en el eje defensivo. El pívot respondió con dos tapones seguidos. El cuadro celeste reacciona con una triple de Momirov y una bandeja de Bamforth. El marcador se apretó en el Fontes do Sar (45-40) a 5.59 minutos para la conclusión del cuarto. Tres recuperaciones seguidas del Río Breogán y dos triples más de Momirov y Sergi García empataron un vibrante derbi gallego (48-48).

El dominio zonal de los visitantes era un hecho. Mrsic colocó juntos a Ethan Happ y Víctor Arteaga para cerrar el rebote defensivo y las penetraciones de los hermanos Scrubb desde el poste bajo, ante la baja de Lukovic.

Un parcial de 7-17 deja al Río Breogán por delante (49-52) sostenido por un espectacular trabajo defensivo coral y el acierto en el tiro ante un Obradoiro al que se le empequeñeció un aro que hasta entonces le había mantenido en el partido desde la lejanía. La afición lucense animaba sin descanso (51-55).

Los celestes, que minimizaron las pérdidas en la segunda parte, sumaron solo 8, sacaban pecho en la zona y los cortes de Hollatz rajaban la tela de araña pergeñada por Moncho Fernández (54-61).

Pero el Obradoiro no se descuida y un parcial de 5-0 los devolvió al partido (59-61). Tensión en la cancha ante dos defensas al límite a 3.34 para el final. Fue entonces cuando el Río Breogán tiro de oficio para robar dos balones y asestar un golpe definitivo en el sistema nervioso compostelano que hizo temblar hasta al Apóstol en su remanso catedralicio.

Una triple de Nakic, que despertó a tiempo, (62-68) puso en ventaja a los lucenses que tuvieron que aguantar la última sacudida local a 53 segundos para el final tras anotar el Obradoiro dos tiros libres (64-70). A 19.8 segundos el partido todavía no estaba decidido tras una canasta de Phil Scrubb (67- 72). Sacó el Río Breogán de fondo e inexplicablemente el Obradoiro no hace falta hasta pasados ocho segundos sobre Nakic, que anota dos tiros libres para certificar la primera victoria en la ACB del Río Breogán en el Fontes do Sar.

💙 Allá donde ellos vayan la afición siempre estará



Río @CBBreogan celebra junto a su afición la victoria del derbi gallego. #LigaEndesa pic.twitter.com/o8lr7LCiuo — Liga Endesa (@ACBCOM) March 25, 2023

Ficha técnica

Monbus Obradoiro (17+24+10+16): Philip Scrubb (8), Thomas Scrubb (5), Robertson (19), Vicedo (21), Magnay (2) -cinco inicial-, Westermann (3), Zurbriggen, Guerrero, Walker (6), Álex Suárez (3) y Muñoz.



Río Breogán (14+19+22+19): Bamforth (13), Hollatz (9), Momirov (12), Nakic (7) y Happ (10) -cinco inicial-, Sergi García (9), Nenadic (12), Arteaga (2) y Sergi Quintela.



Árbitros: Fernando Calatrava, Jorge Martínez Fernández y Fabio Fernández Esteban. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 6.000 espectadores.