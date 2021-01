No bastó hacer la goma. No llegó con una reacción al final del segundo cuarto y en el inicio del último. El Durán Maquinaria Ensino se quedó a medias ante el Guernika, con el que perdió por 66-78 y no pudo dar continuidad al triunfo de la anterior jornada ante el IDK Euskotren.

Las jugadoras dirigidas por Carlos Cantero no lograron una continuidad en su juego ofensivo a lo largo de todo el partido. Sus impulsos en ataque y su ajuste defensivo le permitieron llegar con via al final, pero el acierto desde el triple del conjunto vasco condenó a un Ensino que pagó caro su mal inicio de partido.

FICHA TÉCNICA:

66.- Durán Maquinaria Ensino: Stanacev (16), Aliaga (5), Van den Adel (8), Gimeno (6), Hempe (10) —quinteto inicial— Bogicevic (-), White (15), Alba Prieto (6).

78.- Guernika: Cornelius (11), Ivanovic (15), Bjorklund (20), Roundtree (10), Gomes (9) —quinteto inicial— Lo Sylla (7), Arrojo (4), Ginzo (-), Ariztimuño (2).

Árbitros: Antonio Sacristán, Alberto Lázaro y Sara Peláez. Sin eliminadas por faltas.

Incidencias: Partido disputado en el Pazo dos Deportes. 200 espectadores.