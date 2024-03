65-76. El efecto Pazo no fue suficiente para la victoria del Breo

TIRANDO DE METÁFORA, el Río Breogán llamó a fi las a sus huestes para la importante batalla –deportiva– ante el Unicaja y estas, como siempre, acudieron; siempre lo hacen. Pero el factor Pazo no fue suficiente y, aunque le planteó al rival un partido realmente incómodo, el cuadro lucense encadenó su quinta derrota (65-76) y, en consecuencia, continúa con seis victorias en la clasifi cación de la ACB. El conjunto malagueño, por su parte, empata a 20 triunfos con el Real Madrid, que tiene un partido menos.

El Breogán aguantó durante la primera mitad gracias a su clarísimo dominio del rebote en ambas zonas (24,11 de ellos ofensivos, por 10), lo que impidió que el Unicaja jugase con ritmo y a su buena defensa. Aunque el equipo de Mrsic estuvo fallón en el lanzamiento y perdió 13 balones, su rival tampoco tuvo puntería, y el duelo se mantuvo igualado.

En la segunda parte, dos factores decantaron el choque a favor de los andaluces: supieron frenar la sangría en los rechaces (13 por 22, 9 ofensivos, en esta parte) y consiguieron cortocircuitar la circulación del balón breoganista, ahogando a los bases y escoltas celestes, haciendo un juego mucho más físico. En este contexto, el Breogán fue cediendo terreno progresivamente, tomando malas decisiones en ataque, hasta acabar claudicando (65-76).

Aun así, el equipo de Mrsic jamás cejó en su empeño y gracias a su gran trabajo defensivo logró dejar al Unicaja, el segundo equipo que más anota de la Liga (87,7 puntos de media), en 76. El choque deja una pésima noticia, la lesión de Martynas Sajus, que se retiró en el primer cuarto con un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha.

Arrancó el partido trepidante, con tanto ritmo como desacierto en el lanzamiento por parte de ambos. Sajus abrió el marcador cuando casi se habían consumido 3 minutos de juego, pero la tónica no varió. El Breogán encontraba situaciones cómodas para lanzar de tres puntos, pero las erraba todas –0/6 en ese momento– y el Unicaja se aprovechó, aunque de forma somera porque la defensa del conjunto celeste era buena y controlaba el rebote, lo que impedía que el conjunto andaluz pudiera correr (2-6, minuto 6). Nakic y McLemore, recibido con aplausos como el resto de la plantilla, anotaron desde más allá de 6,75 metros de forma consecutiva e impulsaron la ofensiva de su equipo, que se atascó en el último minuto con dos pérdidas de balón que el cuadro de Ibon Navarro no desaprovechó y el cuarto se cerró con 13-17 en el marcador.

El Breogán volteó el partido en el inicio del segundo acto con los primeros dos puntos de Rob Gray tras un fenomenal tapón de Sakho, pero el Unicaja reaccionó gracias a sus puntos en transición (21-24, m.13). Los de Mrsic tiraban de rebote ofensivo –Jogela había capturado 3– para mantener distancias ante un conjunto malagueño que encontraba el acierto desde fuera (25-29, m.16). El conjunto lucense tenía problemas en la circulación ante la pegajosa defensa rival –las pérdidas de balón eran su infierno– y no estaba fi no en el lanzamiento (3/16 en tiros de 3), pero seguía firme atrás y en el control de los rechaces –su paraíso–. El buen hacer de Rudan bajo el aro rival, con 6 puntos casi correlativos sin fallo, apretó el marcador (33-34) y se llegó al descanso en medio de una sonora pitada, al entender el público cierta permisividad con la intensidad defensiva rival.

El guion poco varió tras el paso por vestuarios; la intensidad defensiva se imponía a los ataques y el encuentro seguía igualado (39-41, m.24), con un buen Sakho en la pintura. El Unicaja, que centraba su atención en parar a McLemore y presionaba la subida del balón breoganista, logró abrir hueco en el electrónico gracias a su lanzamiento exterior, lo que obligó a Mrsic a parar el choque (42-51, m.27). El cuadro lucense ya no cerraba bien su rebote defensivo, lo que concedía al rival segundas oportunidades y, además, le impedía jugar en transición. Pese a esos malos minutos –la ofensiva era espesa, con malos lanzamientos al final de la posesión–, el Breogán continuaba vivo a falta del último cuarto (46-56). El acto defi nitivo comenzó con intercambio de canastas, pero esa coyuntura ya no le convenía al equipo de casa (51-64, m.33). Un gran robo de balón de Sergi Quintela a Alberto Díaz levantó el ánimo del pabellón, pero el Unicaja controlaba el ritmo del partido presionando a los bases y escoltas rivales y enseñaba sus recursos ofensivos –con un gran Dylan Osetkowski–, tanto dentro como fuera de la zona (57-69, m.36). El Breogán se negó a pedir el armisticio y continuó dejándose la sangre en una batalla que parecía perdida (62-74, m.38). Y así fue, pero la guerra por la permanencia continúa y no todos los enemigos serán tan poderosos.

Las pérdidas resultaron también un lastre enorme para las esperanzas de victoria. 21 balones desperdició el Río Breogán que impidieron poder pelear más el encuentro. El mejor de los lucenses fue Matas Jogela con 10 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración. Dylan Osetkowski fue el jugador diferencial del Unicaja con 17 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración.