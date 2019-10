6-0. Festín naranja en Vista Alegre

El Pescados Rubén Burela FSF se dio un festín y goleó al Roldán FSF en el séptimo partido de Liga en Primera División femenina. El ‘hat trick’ de Peque fue lo más destacado del conjunto local, que con esta victoria sigue en lo más alto de la clasificación, al lado de Futsi y Ourense, los tres equipos con pleno de puntos.

El partido fue de claro color naranja. Las jugadoras de Julio Delgado se mostraron mucho mejores que su rival, que en ningún momento pudo entrar en el partido. El primer tanto llegó en el minuto cuatro y fue obra de Dany. Ante el buen inicio de las naranjas, la entrenadora del equipo visitante tuvo que pedir tiempo muerto. Y reaccionó su equipo, con una buena oportunidad para María Ángeles, cuyo disparo cruzado rechazó la portera local Ana Romero.

Tras un tiempo muerto local, el conjunto local amplió su ventaja en el marcador tras cazar Peque un disparo de Ale de Paz en el segundo palo y convertirlo en gol. En la segunda parte, la primera que lo probó fue Jenny, pero su disparo fue despejado por la excelente portera Etayo. Pero el tercer gol no se hizo esperar, y tras una galopada de la portera Jozi, que salió en la segunda parte por Ana Romero, ésta cedió a Peque para que hiciera el tercer tanto local y el segundo en su cuenta personal.

El conjunto naranja cuenta sus siete partidos en Liga por victorias

Jenny evitó el primer gol visitante al despejar un disparo de María Ángeles, la jugadora más peligrosa del conjunto visitante. Poco después Cilene estuvo a punto de hacer el cuarto, pero Etayo lo evitó con una gran mano. Pero a la jugada siguiente, de estrategia, sí que marcó la brasileña. A partir del minuto 27, el Roldán FSF salió con la portera jugadora, pero lejos de ser una buena iniciativa, le condenó más, ya que desde entonces y hasta el final, el conjunto visitante volvió a encajar dos goles. Uno fue obra de Jenny Lores y otro de Peque, con celebró su tercer gol en el partido.

JOZI

Al finalizar el partido, Jozi, portera del Pescados Rubén FSF relataba que este sábado "hicimos un bonito partido con muchas combinación y goles, mucho más intenso donde pudimos subir un poco el nivel de los últimos encuentros". No en vano destacaba que "el entrenador no estaba contento con el rendimiento del equipo hasta ahora, esperaba mejor juego de nosotras y es cierto que en los primeros partidos no fueron buenos, y hoy (por este sábado) hemos dado un paso adelante y recuperamos un poco la intensidad y lo que es nuestro estilo", señaló.

Los otros dos equipos que comparten el liderato con el Pescados Rubén Burela FSF, el Ourense Envialia y el Futsi Atlético de Madrid, también ganaron sus partidos. Las gallegas se impusieron por 3-0 al equipo maño de Sala Zaragoza, mientras que el conjunto madrileño ganó por 6-1 al Cidade das Burgas.

PRÓXIMO PARTIDO

El próximo rival del conjunto mariñano será el Sala Zaragoza, rival a priori asequible para el conjunto de Julio Delgado, que no puede dejar escapar los puntos ya que ni el Futsi ni el Ourense Envialia no fallan en sus respectivos partidos.

FICHA TÉCNICA

Pescados Rubén FSF (6): Ana Romero, Jenny Lores, Peque, Cilene, Dany —quinteto inicial—, Jenny, Ale de Paz, Bea Mateos, Luci, Lara Balseiro, Jane y Jozi.



Roldán FSF (0): Etayo, Bet, Marta, María Ángeles, Claudia —quinteto inicial—, Mío, María, Tere, Cristi y Alba.



Goles: 1-0, m.4: Dany. 2-0, m.18: Peque. 3-0, m.22: Peque. 4-1, m.26: Cilene. 5-0, m.30: Jenny Lores. 6-0, m.37: Peque.



Árbitros: Martínez Torres y Castro Nantes. Amarillas a Jenny, Bet y María Ángeles.



Incidencias: Pabellón de Vista Alegre. Buena entrada en las gradas.