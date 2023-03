El Durán Maquinaria Ensino cedió este sábado ante el poderoso Spar Girona por 58-72 en un encuentro en el que el conjunto lucense lo intentó, pero se vio muy lastrado por las pérdidas, el desacierto en ataque en algunas fases y también el potencial de jugadoras en el rival como Tolo, Sykes o Gardner, que estuvieron muy acertadas y fueron un martillo en el aro del conjunto lucense.

El primer cuarto mostró a un Ensino bien dirigido por Olaeta, que intentó contener el arsenal ofensivo de rival y que evitó que éste cogiese una ventaja clara en el marcador (14-18). Gardner, con ocho puntos en esos diez minutos, ya avisó de lo que estaba por venir, y es que la exterior del equipo gerundense mostró este sábado todo lo que es capaz con grandes porcentajes y 38 puntos de valoración.

De ahí al descanso, el Durán Maquinaria Ensino tenía el claro objetivo de seguir metido en el encuentro ante un roval que llegaba herido por sus últimas derrotas y que no podía permitirse más fallos si quiere aspirar al liderato en la fase regular. Antonio Pernas incluso pidió un tiempo muerto en ese segundo cuarto para mantener la concentración y mejorar conceptos en un equipo que estuvo realmente bien en la primera mitad teniendo en cuenta el potencial que tenía enfrente.

Antonio Pernas

"No encontramos nuestro ritmo"

El entrenador del Durán Maquinaria Ensino, Antonio Pernas, lamentó que su equipo no encontrase este sábado su ritmo de juego para competir y sorprender a un rival tan potente como el Girona.



"No fuimos capaces de encontrar nuestro ritmo de juego en ningún momento ni a nuestras jugadoras referencia. Perdimos muchos balones y así es imposible hacerle frente al Girona. La defensa no estuvo mal, pero nos faltó agresividad en los cuarenta minutos. Estoy descontento porque creo que el equipo no ha estado bien, sobre todo las jugadoras más importantes, porque hoy (por este sábado) no ha sido el día", manifestó.



La jornada

El Bembibre logró una importante victoria al superar en la prórroga por 78-72 a un Gran Canaria en el que no falla nunca Sike Kone, que se fue hasta los 39 puntos de valoración, pero que no fue suficiente para el equipo visitante.



Además, el Perfumerías Avenida de Salamanca sigue en un gran momento y se impuso por 50-68 a domicilio al Barcelona en un encuentro en el que las salmantinas pudieron repartir minutos y esfuerzos en la víspera de la importante cita que le espera la próxima semana en los cuartos de final de la Euroliga femenina.



Al descanso se llegó con un marcador de 31-36 con un Ensino que lo estaba intentando todo y un Girona que estiró la ventaja con un triple final en los últimos segundos.

El tercer cuarto es el que se vio la peor cara del conjunto lucense, donde más sufrió y en el que ya las gerundenses comenzaron a tener ventajas por encima de los diez puntos. Así, el Girona ganaba por 33-47 mediado ese tercer cuarto y es que el equipo visitante estaba haciendo mucho daño con Gardner en el lanzamiento exterior y también con Marianna Tolo en la zona, donde se mostró superior a Paula Ginzo e hizo que no se notase la baja de María Araújo. El Ensino solo metió diez puntos en ese tercer cuarto que terminó con un marcador de 41-51.

Los últimos diez minutos ofrecieron a un Ensino que intentaba bajar la renta en contra de la barrera psicológica de los diez puntos, algo que sólo consiguió en un momento de ese último cuarto (50- 59) a cuatro minutos para el final. En ese momento, Canut pidió un tiempo muerto y el Girona volvió a poner intensidad y acierto para irse algo más en el marcador y evitar cualquier conato de remontada o lo que podía suponer un susto para esos minutos finales.

Finalmente, nueva derrota para el Durán Maquinaria Ensino, que luchó con todo ante un rival superior y ahora lo que toca es pensar ya en el Estudiantes.

Durán Maquinaria Ensino: Olaeta (59, Alba Prieto (12), Paula Ginzo (8), Laura Aliaga (10), Giomi (8) –quinteto inicial–, Segura (-), Esther Castedo (3), Ivanovic (4), Miller (-), Roundtree (8), Martiáñez (-) y Fernández (-).

Spar Girona: Bankole (-), Murphy (2), Tolo (10), Gardner (24), Sykes (19) –quinteto inicial–, Flores (2), Parra (6), Labuckiene (9) e Ibern (-).

Árbitros: Ángel de Lucas, Asunción Langa y Alejandro Cabo. Eliminaron por faltas personales a Paula Ginzo.

Incidencias: Partido correspondiente a la Liga Femenina Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo ante la presencia de unos 1.300 aficionados.