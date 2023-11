54-77. Impotencia total del Ensino en el Pazo

El Durán Maquinaria Ensino cedió este jueves con claridad ante el Spar Girona por 54-77 en un encuentro en el que el conjunto lucense fue netamente inferior a su rival desde el primer minuto y no llegó a competir ante una de las plantillas más poderosas de la competición.

Un parcial de 0-11 de inicio ya dejó bien claras las intenciones de un Girona que salió a decidir y marcar diferencias frente a un Ensino que volvió a salir acomplejado y que por momentos revivió los fantasmas de las duras derrotas ante el Perfumerías Avenida y el Valencia.

Con todo, el Ensino reaccionó levemente en ese primer cuarto y llegó hasta el 12-17. De ahí al descanso, el conjunto lucense intentó meterse en el choque, pero los porcentajes de tiro no eran buenos y también las pérdidas comenzaban a penalizar ante un conjunto con un juego interior muy poderoso marcado en Marianne Tolo y Regan Magarity, que hicieron mucho daño bajo los tableros. Antonio Pernas intentó con dos tiempos muertos cambiar algo la dinámica, pero únicamente Bea Sánchez, Lamana y Muhate tenían las ideas algo claras en ataque y algo de acierto dentro de un equipo que volvió a mostrar serios problemas en el juego exterior y que este jueves se vio derrotado por el potencial interior del rival. Así se llegó al descanso con un marcador de 28-41 y un Girona que controlaba la situación sin llegar a romperla definitivamente.

En el tercer cuarto fue donde el conjunto visitante apretó de forma clara y empezó a tomar ventajas superiores a los veinte puntos (30-52, m.25). Fueron los peores momentos para un Ensino que no tenía ideas en ataque y que empezó a temer por una contundente derrota. En ese tercer cuarto lo único salvable del equipo lucense fueron tres triples que maquillaron levemente una estadística realmente mala en este apartado.

Se llegó entonces a los últimos diez minutos del choque con el partido decantado para el Girona y ahí el Ensino amagó con maquillar algo el resultado, pero Antonio Pernas tuvo que corregir nuevamente situaciones de juego a través de dos tiempos muertos. Así se llegó al final de un choque en el que el Ensino no pudo competir ni mostró las armas necesarias para hacerlo ante un rival que, sin aplastar, sí demostró que tiene mucho potencial.

Ficha técnica

54.- Durán Maquinaria Ensino: Imani Tate (7), Laia Lamana (3), Herlihy (3), Natalia Rodríguez (8), Giomi (6) —quinteto inicial—, Olaeta (2), Esther Castedo (11), Muhate (4), Sotelo (-) y Bea Sánchez (10).

77.- Spar Girona: Magarity (12), Tolo (14), Ygueravide (9), Canella (4), Ainhoa López (2) —quinteto inicial—, Mitchell (11), Laura Peña (-), Mendy (4), Parra (3), Betsch (12) y Labuckiene (6).

Parciales: 12-17, 16-24, 15-24, 11-12.

Marcador por cuartos: 12-17, 28-41, 43-65, 54-77.

Árbitros: Jorge Baena, Antonio Manuel Zamora y Aitor Gómez. Eliminaron por faltas personales a Muhate.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo.

Antonio Pernas: "El partido fue realmente un entrenamiento con árbitros"

El entrenador del Ensino, Antonio Pernas, se mostró crítico con su equipo y lamentó la actitud en el partido. "Fue un entrenamiento con árbitros, creo que no estamos al nivel de estos equipos y por más que queramos o intentemos las cosas, no son suficientes. Estamos obligadas a hacerlo mejor, y no fue así ni defensiva ni ofensivamente. Me voy con la misma sensación que cuando jugamos ante el Avenida o el Valencia de perder el partido antes de jugarlo", dijo.

El técnico mariñano insistió en los errores de su equipo. "No estuvimos bien en las pérdidas, los porcentajes, los rebotes, y el rival lucha más que tú y eso es algo que te preocupa, no estamos lo suficientemente activas ante estos rivales, empezamos 0-11 y casi sin llegar a tirar hasta ese momento. Estos partidos no los disputamos, no los jugamos. No controlamos las defensas ni las ayudas, hay que luchar para meterse en el partido porque estos rivales te penalizan", señaló.