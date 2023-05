5-1. El Noia consigue su segunda Copa Galicia al imponerse al Lugo Sala

El Lugo Sala no pudo dar la sorpresa en la final de la Copa Galicia 2023 y cayó derrotado ante un Noia, equipo de Primera División, que levantó su segundo trofeo autonómico consecutivo, tras el logrado el pasado año ante O Parrulo.

El Noia cumplió con su papel de favorito desde el arranque del partido. El equipo de Marlon Velasco no quiso dar opción al Lugo Sala y se puso por delante en una de las primeras jugadas, tras aprovechar un robo en campo propio y lanzar un contragolpe que definió Lluc.

El 1-0 no durmió el partido. El equipo que dirige Dani Díaz no se acomplejó y buscó el empate. A punto estuvo de llegar en varias ocasiones claras, sobre todo en una doble oportunidad de Miguel que no encontró portería.

El cuadro rojiblanco, que lucha por el ascenso a Segunda, lo intentó de todas las maneras y jugó de tú a tú contra un Noia que sufrió para conservar la ventaja. Con todo, Yerai Espiñeira también tuvo que trabajar para evitar que los locales ampliaran la diferencia antes del descanso, al que el Noia llegó con mínima ventaja gracias, sobre todo, al buen trabajo del cuadro lucense y a un lanzamiento al larguero de Pirata desde el punto de penalti.

Segunda parte

El Noia aumentó su distancia en el marcador por medio de Lluc, en otro contragolpe que gestionó a la perfección y que materializó él mismo tras una conducción por el centro de la pista.

Con 2-0, y a partir del minuto 24, el Lugo Sala optó por portero jugador para arriesgar en busca de un gol que le metiera en el partido, pero Douglas aprovechó la situación para marcar el tercero y dejar el partido prácticamente visto para sentencia para el equipo de Noia.

El cuadro lucense no cejó en su empeño en ataque y probó suerte varias veces sobre la portería rival, sin la suerte de otras ocasiones. De hecho, Antonio Diz redujo distancias en un buen remate, pero Pirata y Álex García marcaron el cuarto y el quinto en los minutos finales.

El equipo de Dani Díaz, apoyado este martes por 150 aficionados en las gradas, piensa ya en el duelo de este domingo ante O Parrulo B (18.00 horas), correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de fase de ascenso a Segunda División.

Me voy a dormir estando muy orgulloso de ser del #CDLugoSala ❤️



Buenas noches y gracias por apoyarnos siempre, ahora a centrarse en el playoff de ascenso !😉 #Gracias #GoLugoSala pic.twitter.com/yLxzFCHBVK — Club Deportivo Lugo Sala (@CDLugoSala) May 17, 2023

Ficha técnica

Noia: Henrique, Power, Lluc, Hozjan y Pirata —quinteto inicial—, Álex García, Douglas, Nico, Pablo, Pau, Alisson y Marcelo.



Lugo Sala: Yerai, Iago, Antonio Diz, Miguel y Álex Diz —quinteto inicial—, Costoya, Borja, Álex, Longo, Jairo, Pablito, Teo y Porto.



Goles: 1-0, m.3: Lluc. 2.0, m.22: Lluc. 3-0, m.25: Douglas. 3-1, m.29: Antonio Diz. 4-1, m.33: Pirata. 5-1, m.34: Álex García. Árbitros: Roberto Amor Vizoso y Otero Mira.



Incidencias: Final celebrada en el Pabellón Agustín Mourís, en Noia. Lleno.