44-59. Un Ensino sin respuestas

El Durán Maquinaria Ensino sigue sin ganar en la Liga Femenina tras una segunda jornada en la que el Estudiantes se llevó una clara victoria del Pazo (44-59) en un choque para olvidar por parte del equipo que entrena Antonio Pernas.

El conjunto lucense estuvo siempre por detrás en el marcador y no llegó a tomarle ritmo al choque en ningún momento. A esto hay que añadirle los malos porcentajes en el tiro por parte de las locales y también algunas facetas del juego que lastraron por completo su capacidad como son las pérdidas de balón y los rebotes. Ahí también fue mejor el Estudiantes y eso supuso demasiado regalo como para dar la primera alegría a los aficionados en la liga después de ganar la Copa Galicia el pasado fin de semana.

Antonio Pernas

"El rival tenía y puso un punto más que nosotros"

El técnico del Durán Maquinaria Ensino, Antonio Pernas, se mostró contrariado por la derrota y el mal choque de su equipo ante el Estudiantes. "Jugamos contra un rival que tenía un punto más de activación y agresividad que nosotros, al final no pusimos lo necesario. Defensiva y ofensivamente fuimos por detrás en todo momento porque no tuvimos lo necesario para jugar un partido de la máxima categoría. Nos cogieron muchos rebotes ofensivos, tuvimos muchas pérdidas de balón y también nos quedamos en 44 puntos anotados y así todo es muy complicado", comentó.



El entrenador del equipo lucense insistió en qué no hubo respuestas ante el Estudiantes. "El rival sabía muy bien lo que queríamos hacer, trabajaron realmente bien y plantearon de manera excepcional por lo que hay que felicitar al rival. Si no metes, tienes que estar muy bien en defensa, y tampoco fue así. No fuimos capaces de cambiar las cosas".



La jornada

El Baxi Ferrol y el Celta también perdieron sus encuentros de ayer. El conjunto ferrolano cayó por 63- 64 ante el Gernika; mientras que el Celta no pudo hacer nada ante el acierto del Gipuzkoa y sucumbió por 55-93.

La primera mitad mostró a un Ensino que no encontró acierto en el lanzamiento exterior y que tuvo problemas al conceder rebote ofensivo y tener pérdidas en ataque; lo que le permitió al Estudiantes irse al descanso con una ventaja de doce puntos (19-31). El partido no era bueno y ningún equipo estaba especialmente brillante para el espectáculo, pero el Estudiantes sí que fue mucho mejor y eficaz en ese guión de partido para borrar del recuerdo, pero victoria para el casillero.

En la segunda parte, el conjunto que entrena Antonio Pernas llegó a ponerse a cuatro (29-33) y soñar con esa posibilidad de remontar y cambiar el guión del sueño; pero fue una ilusión porque las lucenses nunca tuvieron continuidad en el juego y sus malos porcentajes hacían imposible conseguir algo más. 44 puntos anotados en cuarenta minutos es el mejor resumen para un choque que deja dudas.

Ficha técnica

Durán Maquinaria Ensino: Imani Tate (11), Olaeta (5), Inés Sotelo (-), Herlihy (3), Giomi (7) —quinteto inicial—, Esther Castedo (4), Muhate (6), Laia Lamana (6), Natalia Rodríguez (-) y Bea Sánchez (2).

Estudiantes: María Eraunzetamurgil (6), Méndez (7), Whittle (11), Mollenhauer (7), Begoña de Santiago (23) —quinteto inicial—, Mawuli (10), Paula Saravia (-), Sara Zaragoza (-), Juana Camilion (5), Massey (4) y Treffers (7).

Árbitros: Víctor Mas, Pedro Alejandro Munar y Daniel Cervantes. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina de baloncesto disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo ante unos 400 aficionados.