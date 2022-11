4-0. Diez minutos de locura del Andorra hunden al Lugo

Dos goles de Bundu y otros dos de Bakis acabaron este domingo con la resistencia de un Lugo que se vio desbordado por el Andorra en diez minutos de locura. Con este resultado, los de Eder Sarabia vuelven a la octava posición y el CD Lugo continúa en descenso, con el entrenador Hernán Pérez muy tocado.

Un triple cambio de Sarabia en el minuto 66 dinamitó el partido. La entrada de Bundu fue clave. El de Sierra Leona marcó dos goles, pudo hacer un tercero y dio otro antes de acabar lesionado.

El guion del partido fue el preestablecido. El FC Andorra tuvo el balón como en todos los partidos y el CD Lugo se defendió y buscó crear peligro a partir de los contragolpes.

En el minuto 9, Nico Ratti salvó el 0 a 1. El portero italo-argentino del FC Andorra evitó con una buena mano un remate de Chris Ramos cerca del área pequeña después de un buen servicio por la izquierda de Sebas Moyano.

El máximo peligro de los de Eder Sarabia fueron las incursiones por banda izquierda del griego Almpanis. El griego encaró constantemente al ex FC Andorra Miguel Loureiro. Eso sí, las ocasiones no llegaron a ser claras. En el minuto 14, Bakis pidió un penalti por supuesto agarrón de Jesús Fernández que el VAR no decidió considerarlo como infracción.

Las oportunidades andorranas fueron tímidas, como un chute de Adrià Altimira desde fuera del área que atajó en dos tiempos el portero Whalley. Después también con un remate de cabeza muy centrado de Martí Vilà a las manos de Whalley.

En el minuto 28, el CD Lugo pudo marcar. Un remate de cabeza de Sebas Moyano bastante bombeado lo salvó sobre la misma línea de gol Bakis. El balón después picó en el travesaño.

Los locales dominaron con el balón, pero las ocasiones más claras fueron de los lucenses. El primer tiempo, con la presencia de Gerard Piqué y sus hijos Sasha y Milan en el palco, finalizó con empate a 0. Frías sensaciones en el Estadio Nacional de Andorra la Vella.

El dominio del FC Andorra tuvo recompensa a nivel de ocasiones en el segundo tiempo. En el minuto 55, Bakis no llegó por bien poco a rematar un centro de Dani Morer por la derecha. Dos minutos después, el lateral catalán, cedido por el Famalicao, probó fortuna con un disparo desde la frontal del área que rechazó a mano cambiada Whalley.

En el minuto 66, Eder Sarabia reactivó el partido con un triple cambio, dando entrada a Bundu, Jacobo González y Iván Gil dejando en el banquillo a Dani Morer, Sergio Molina y Almpanis. Tres minutos después, dos jugadores recién entrados al terreno de juego, Jacobo y Bundu, protagonizaron la jugada del primer gol. En un contragolpe, Jacobo asistió a Bundu y el de Sierra Leona superó a Whalley en el uno contra uno.

En el minuto 74 llegó el 2 a 0 y fue, nuevamente, Bundu. El extremo combinó con Héctor Hevel dentro del área y batió a Whalley sin ningún tipo de problemas. El alud de juego ofensivo del FC Andorra siguió y en el minuto 77, Bakis después de recibir una asistencia de Bundu batió a Whalley a la media vuelta. Bundu pudo completar su hat-trick, pero falló un uno contra uno delante de Whalley que salvó con el pie. Después, el jugador cedido por el Anderlecht se retiró lesionado.

A cinco minutos del final, Bakis cerró el 4 a 0 con un espectacular lanzamiento desde fuera del área que entró por toda la escuadra.

Hacia el final del partido, Chris Ramos se volvió a topar con Nico Ratti como en el minuto 9 de la primera parte.

Ficha técnica

4 - FC Andorra: Nico Ratti; Dani Morer (Bundu, m. 66) (Carlos Martínez, m. 81), Mika Mármol, Adrià Vilanova, Martí Vilà; Marc Aguado, Sergio Molina (Iván Gil, m. 66), Héctor Hevel (Rubén Bover, m. 76); Adrià Altimira, Almpanis (Jacobo González, m. 66) y Bakis.



0 - CD Lugo: Whalley; Miguel Loureiro, Jesús Fernández, Xavi Torres, Zé Ricardo; Marc Carbó (Pablo Clavería, m. 81), Josep Señé (Manu Barreiro, m. 81), Sebas Moyano (Ángel Baena, m. 61), Jaume Cuéllar ('Juanpe', m. 61); El Hacen (Álex Ramos, m. 69) y Chris Ramos.



Goles: 1-0: M. 69 Bundu; 2-0: M. 74 Bundu; 3-0: M. 77 Bakis y 4-0: M. 85 Bakis.



Árbitro: Óliver De la Fuente Ramos (comité Castilla y León). No hubo amonestaciones.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga SmartBank, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 2.020 espectadores.