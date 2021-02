4-1. La fragilidad defensiva deja al Lugo sin imagen ni puntos

DESARRAPADO, como un adolescente el 1 de enero a las 6 de la mañana, con la corbata mal puesta, la camisa por fuera y la voz temblorosa. Perdido, sin la buena imagen del inicio del naftismo, con la resaca por anticipado y con la borrachera de goles en el casillero del rival. Así acabó el Lugo en Almería, goleado y maltrecho en una defensa que antes fue su santo y seña y este sábado acabó hecha harapos, desgarrada por el empuje y la calidad de un candidato al ascenso a Primera División.

El 4-1 fue el reflejo del paso atrás del equipo en los últimos tiempos, sin la seguridad de antaño, con la necesidad de volver a ser lo que había sido y que lo había mantenido lejos de la zona peligrosa. Pero la parte de atrás no perdona, y el Lugo la tiene a seis puntos. Aún no está pegada al cuello, todavía no ahoga ni obliga a una medicación severa, pero lo estará si las sumas son cortas y el juego repite el mal corte del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Cambió de traje el Lugo. Dejó la comodidad del 4-2-3-1 para formar con defensa de cinco y cuatro en el centro del campo. La muda no sentó bien al cuadro rojiblanco, descosido por los costados, sobre todo por la derecha, donde Iriome padeció un mundo con las caídas de Sadiq y Akieme. Los espacios obligaron a los centrales a corregir constantemente, con Alende y Venancio como sastres de urgencia.

Una jugada rápida entre Sadiq y Lazo acabó con el punta en el suelo por un leve contacto de Iriome dentro del área. Hizo mucho por caerse el nigeriano. Metió mal la pierna el tinerfeño. Arcediano Monescillo puso el cuero en los once metros y el propio Sadiq lo ejecutó. Cantero salvó la pena máxima, pero la zaga lucense, incapaz de desviar el balón, le dio una segunda opción al nueve del cuadro almeriense, que alojó el cuero en la red.

La desventaja no cambió al Lugo. No le dio un empujón hacia adelante, sino que lo mantuvo en su propio espacio. Allí aguantó el paso de los minutos, se libró de un nuevo penalti por derribo de Alende a Aketxe por una falta previa de Sadiq a Canella que vio el VAR, y, pasada la media hora, reaccionó. Sacó un par de acercamientos por la improvisación de sus extremos o las conducciones de Juanpe.

El ataque, deslavazado y caótico, generó un córner que la cabeza de Manu Barreiro envió al brazo de Fernandes. El colegiado evitó el silbato, pero el VAR lo envió al monitor, donde vio la acción y permitió el empate del compostelano al desde el punto fatídico.

La vuelta de vestuarios fue un drama para el Lugo, que volvió al mismo plan del primer acto, también en desventaja tras la enésima llegada de Akieme, que cedió, desde la línea de fondo, a la frontal, donde Lazo chutó solo el 2-1. El conjunto lucense buscó la reacción inmediata y se desordenó para convertir el duelo en un correcalles.

Ahí, en el ida y vuelta, el Almería sonrió en medio de un latifundio donde Corpas y Sadiq se relamieron. Corpas hizo el 3-1 en el minuto 69 en un rechace de la madera a la que había chutado Sadiq. El Puma también se topó con el poste en un disparo lejano, pero el Almería acabó con las opciones de milagro en una conducción del delantero nigeriano y que remató Corpas ante una zaga demasiado insegura y superada. Ni siquiera le salió bien el intento de maquillaje final en la derrota más dura de la era Nafti.

Ficha técnica

Almería (4): Giorgi Makaridze; Iván Balliu, Ivanildo Fernandes, Jorge Cuenca, Sergio Akieme; Manu Morlanes, Samú Costa (César de la Hoz, m.77); Ager Aketxe (José Corpas, m.56), Fran Villalba (Radosav Petrovic, m.70), José Carlos Lazo (Joao Carvalho, m.70), Sadiq Umar (Schettine, m.77).



Lugo (1): Ander Cantero; Diego Alende (Fernando Seoane, m.80), Frederico Venancio, Carlos Pita, Canella; Iriome (Cris Ramos, m.63), Xavi Torres (Cristian Herrera, m.80), Juanpe, Gerard Valentín (Campabadal, m.53); José Rodríguez, Manu Barreiro (Carrillo, m.63).



Goles: 1-0, M.10: Sadiq Umar. 1-1, M.40: Manu Barreiro, de penalti. 2-1, M.47: Lazo. 3-1, M.68: Corpas. 4-1, M.74: Corpas.



Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité Castellanomanchego). Amonestó a los locales Ivanildo Fernandes (m.40) e Iván Balliu (m.84).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga SmartBank, disputado a puerta cerrada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos