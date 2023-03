No hubo opción a la sorpresa. No hubo casi ni oportunidad para soñar en adelantarse en la primera ronda del play off por el título para el Arenal Emevé. El Guaguas canario fue el poderoso rival que se esperaba y se llevó el duelo inicial sin demasiados apuros, por un claro 0-3.

Pese a la dureza del marcador, el conjunto lucense pudo competir ante el principal candidato al título de Liga. Lo hizo especialmente en los dos primeros sets, en los que llegó a dominar el tanteador durante muchos minutos, pero la calidad de los grancanarios acabó marcando la diferencia.

El primer parcial comenzó con alternativas en el electrónico, con mayor dominio del Arenal Emevé y un Guaguas a remolque. Cuando el tanteador señalaba 20-18 para los de José Valle, un parcial de 2-7 le acabó dando la ventaja al Guaguas.

Siguió un guión similar el segundo set. El Emevé consiguió diferencias favorables de hasta cinco puntos, pero poco a poco el equipo grancanario limó la distancia y, con 18-16, el equipo visitante un 3-9 que dejó muy tocado al club de Lugo.

El tercer set apenas tuvo historia. El Guaguas no quiso más sorpresas y dominó el parcial para ganar el partido y tener la posibilidad de sentenciar la eliminatoria con dos partidos en Las Palmas la próxima semana.

Ficha técnica

Arenal Emevé: Aurelio Rodríguez, José Luis Linares, Vitor Alves, Gustavo Romaní, Pablo Villar, Pau Mena —sexteto inicial— Samuel Barrasa (líbero), Anier Mariño, Gabriel Ferreira, Jorge Anane.



Guaguas: Renan Bertassoni, Paolo Zonca, Matthew Knigge, Yadrián Escobar, Jorge Almansa, Borja Ruiz —sexteto inicial— Alejandro Fernández (líbero), Ángel de Amo, Brandon Rattay, Emiliano Ramos, Adrián Olalla.



Parciales: 22-25 en 25 minutos. 21-25 en 26 minutos. 18-25 en 18 minutos.



Árbitros: Rubén Sánchez y Daniel Gálvez.



Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Municipal de los Deportes de Lugo ante la presencia de unos 300 espectadores en las gradas.