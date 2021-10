LA SARRIANA se mantiene en la segunda plaza de su grupo de Preferente, a un punto del líder Atlético Montañeros, pese a jugar un partido menos. El equipo de Edu Rodríguez se muestra imparable, con tres triunfos en otros tantos partidos, tras superar por 3-0 al Ribadeo.

Los ribadenses controlaron el partido en la primera mitad y gozaron de dos claras oportunidades para adelantarse en el marcador. La decoración cambió en la segunda parte. Una diana de Omar, poco después de salir de los vestuafrios, puso por delante a los locales. Los ribadenses abrieron líneas y dejaron espacios, lo que facilitó el triunfo sarriano. Gerardo mostró su olfato goleador y colocó el 2-0 en el minuto 59. Diego Rey hizo el 3-0 en las postrimerías del encuentro.

LEMOS - RESIDENCIA 2-0. El otro derbi de la jornada también se inclinó del lado local. El Lemos se impuso por 2-0 al Residencia, aupado por un gol de Roberto Varela en el minuto 11. Ambos contendientes mantuvieron un pulso muy igualado, pero los lemistas sentenciaron el choque, mediada la segunda parte, al marcar Adrián Vázquez en propia meta en una desafortunada jugada. A partir de ahí, el Residencia buscó reducir distancias ante un Lemos que supo guardar la ropa.

AS PONTES - SANTABALLÉS 2-2. El Santaballés arañó un punto muy meritorio a domicilio ante el vecino As Pontes, tras ponerse dos veces por delante en el marcador (2-2). El conjunto chairego se mostró muy organizado, con cinco zagueros y el dinamismo de cuatro centrocampistas, lo que condicionó la posesión de los locales. Palomo forzó un penalti por derribo de Dani Montes, que transformó Novás para adelantar al Santaballés. El As Pontes montó una contra, conducida por Javi Rey, que sirvió el esférico a Dani Bellas, que fusiló a Ivo por abajo de chut cruzado. Paco metió los puños para evitar un tanto olímpico de Jandro antes del descanso.

La segunda parte comenzó con control del As Pontes, pero una cesión floja del central Iván al portero Paco fue interceptada por Palomo, que casi sin ángulo cedió el balón a Hugo, que hizo el 1-2. Rafa Casanova, técnico local, ordenó un triple cambio en busca del empate, que llegó cerca del final. Un centro de Criado lo cabeceó a la escuadra el revulsivo Moreda, ex del Villalbés, para establecer el empate definitivo.

BETANZOS - ESCAIRÓN 4-2. La fragilidad defensiva propició la cuarta derrota seguida del colista Atlético Escairón, que cayó por 4-2 en Betanzos. Lo mejor del encuentro para los visitantes estuvo en su espíritu ofensivo con un resultado desfavorable. Marzán y Moha recortaron distancias para maquilllar el marcador.

El Escairón tardó en meterse en el partido y pronto se vio por debajo. Una falta innecesaria desencadenó el primer tanto rojillo. Canario colocó la barrera y el local Berto vio el espacio exacto para poner el balón con rosca por el palo del portero. La pesadilla continuó once minutos después con un autogol en un despeje de Cristian que se coló por la escuadra tras un saque de esquina.

En el minuto 36, llegó la jugada polémica del encuentro, puesto que el asistente no concedió un gol al Escairón tras un córner por supuesta falta al guardameta Guillermo que hizo enloquecer al banquillo y a la afición visitante.

Volvieron a salir dormidos los lucenses al comienzo del segundo tiempo. Así, en el primer minuto de la reanudación, Héctor robó el balón un balón y marcó un zurdazo lejano, imposible de alcanzar para Canario. Marzán actuó de revulsivo y estuvo en el lugar idóneo para anotar el primer gol del Escairón, tras una asistencia de Moha. Fran González consiguió el 4-1 poco después y Moha redujo diferencias de falta directa.