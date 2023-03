3-0. El Río Duero solventa por la vía rápida su partido ante el Arenal Emevé

El Arenal Emevé masculino sucumbió este sábado ante un Río Duero que se mostró muy superior y solventó el partido por la vía rápida (3-0).

El Río Duero se impuso en un primer parcial más igualado de lo esperado. El equipo de José Valle plantó cara al reciente campeón de Copa del Rey, pero no logró anotarse el primer set (25-22).

El guión fue muy parecido en el segundo set. El Río Duero se mantuvo siempre por delante ante un cuadro lucense que no dio un balón por perdido pero que su actuación no fue suficiente para empatar el duelo. Con 2-0 en parciales, los de José Valle no lograron recortar diferencias en el tercer set, que resultó definitivo.

Ficha técnica

Río Duero: José Villalba, Augusto Dos Santos, Pablo Moreno, Pelegrin Vargas, Joan Domenech y Lucas Lorente —sexteto inicial—, Jaime Pérez, Manuel Salvador, Daniil Pyvovarenko, Luke Belda, Alejandro Sanmartín (líbero) y Rodrigo Jiménez (líbero).



Arenal Emevé: Víctor Bouza, Jorge Anane, Luca Biliato, Vitor Alves, Gustavo Romaní y Pablo Villar —sexteto inicial—, Gabriel Ferreira, Rodrigo Gallardo (líbero), Samuel Barrasa (líbero), Aurelio Rodríguez y Pau Mena.



Parciales: 25-22 en 22 minutos; 25-18 en 24 minutos y 25-22 en 24 minutos.



Árbitros: Héctor González y Rubén Sánchez. Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Superliga masculina disputado en el Pabellón de Los Pajaritos, en Soria.