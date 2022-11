3-2. Triunfo y buenas sensaciones en el Arenal Emevé masculino

El Arenal Emevé masculino se recuperó ayer de tres derrotas consecutivas en la Superliga con un triunfo sufrido y muy trabajado ante el Unicaja Almería, un equipo que dominó la primera mitad del partido pero que sucumbió ante los lucenses en los dos últimos sets.

No empezó bien el equipo de José Valle, que cayó en el primer set y no ofreció buenas sensaciones delante de sus aficionados. El Emevé, pese a que no se distanció demasiado en el marcador y tuvo alguna que otra opción al final del primer parcial, sucumbió por 21-25 ante un Unicaja de Almería que no vino a Lugo de turismo. Los hombres de Manuel Berenguel hicieron valer su pronta ventaja para no ceder terreno a los lucenses en el arranque del partido.

Cambió la historia en el segundo parcial, que se desarrolló de un modo muy parecido al primero pero que finalizó de una manera muy distinta (25-23) gracias a puntos decisivos de Vítor Alves.

Sin embargo, el equipo almeriense reaccionó de nuevo en el tercer parcial para encarrilar el partido en un set en el que, otra vez, el cuadro lucense hizo todo lo que estuvo en su mano para no irse del partido.

La mejora lucense se notó en el cuarto set, que cayó del lado local pese a la igualdad máxima que se vio sobre la pista del Palacio Municipal de Deportes de Lugo. La inercia del cuarto set siguió en el quinto, en el que los pupilos de Valle tomaron mejores decisiones en el tramo final (18-16).