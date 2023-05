3-1. El Spórting se gusta a costa de un Lugo que no reacciona

El Lugo encajó este lunes su vigésima tercera derrota de la temporada en un estadio de El Molinón que vivió una fiesta de goles gracias a uno de los Spórting más efectivos de la temporada. El equipo de Miguel Ángel Ramírez abusó de un equipo ya descendido durante la primera hora de juego y se llevó tres puntos que le acercan al objetivo de la permanencia gracias a dos genialidades, una de Pedro Díaz y otra de Guille Rosas, en el primer tiempo. Enfrente, un equipo de Íñigo Vélez que modificó ligeramente su dibujo respecto a las últimas jornadas y que se encontró un gol cerca del final del partido que no maquilló la pobre puesta en escena de los rojiblancos.

El Lugo sigue a la espera de sumar esa primera victoria en 2023 y ya solo dispone de cuatro balas para conseguirlo: Andorra, Granada, Huesca y Burgos. De momento, y si nada lo remedia, está encaminado a ser el colista con menos puntuación de la última década. Necesita tres puntos para evitarlo.

Aficionados del Lugo este lunes en Gijón. AURELIO FLOREZ

Como cabía esperar, el equipo de Íñigo Vélez se sintió cómodo en el arranque del partido ante un estadio de El Molinón en el que este lunes no cabía un alfiler. Las piernas de los jugadores lucenses pesaron mucho menos que en los últimos meses y las combinaciones se dieron en campo contrario con relativo ritmo y acierto técnico. Sin objetivos, sin nada que perder y con el único afán de sumar la primera victoria del año, algunos futbolistas arriesgaron, se atrevieron más con el balón en los pies y eso permitió al Lugo completar un buen primer cuarto de hora. No se materializó en el marcador, porque los problemas en los metros finales sí que no cambian aunque el equipo ya no pelee por nada esta temporada.

Fue un espejismo, porque el Spórting, poco a poco, ganó metros y acumuló llegadas sobre la portería rival. Varios saques de esquina, varios centros laterales y un par de combinaciones por dentro bastaron para meter al Lugo en su campo e inclinar el partido. En una de las jugadas a balón parado que despejó Barreiro en el primer palo, la última joya de la Mareo, Pedro Díaz, conectó un derechazo perfecto a la escuadra de Whalley para abrir el marcador en Gijón.

El 1-0 dio más energía si cabe al equipo de Miguel Ángel Ramírez, que a punto estuvo de marcar el segundo —de nuevo Pedro Díaz— en la siguiente jugada. Pero no hubo que esperar demasiado para ver otra obra de arte en El Molinón. Apenas un cuarto de hora después, Guille Rosas agarró un balón en tres cuartos de campo y, tras deshacerse de Andoni con tres amagos, puso de nuevo el balón en la misma escuadra que su compañero para ampliar la ventaja de su equipo. Demasiado premio, quizá, pero dos chispazos geniales apagaron el partido cuando apenas se había cumplido la media hora.

Un resultado que desactivó por completo al Lugo, que sólo pisó el área contraria a través de Sebas Moyano y de sus diagonales desde la izquierda.

Segunda parte

El equipo asturiano no se conformó con la ventaja de dos goles y entró al campo con la idea de ampliar su distancia en el electrónico. El Lugo, con Cuéllar y Calavera en el campo en lugar de Guedes y Andoni, fue incapaz de conectar tres pases seguidos en estos primeros compases y fue mero espectador de un equipo rival que se gustó con varias jugadas asociativas.

Tres llegadas y una parada de Whalley precedieron al tercero de los locales, que cerraron el partido en otra jugada de estrategia que retrató la pasividad defensiva del Lugo. Juan Otero, sin marca en el segundo palo, empujó a la red un buen servicio de Bruno González para dar más tranquilidad, si cabe, a la grada gijonesa.

La última media hora de partido fue un recital especulativo del Spórting, consciente de que nada iba a poner en peligro su triunfo. El Lugo agitó de nuevo su equipo con la entrada de Juanpe, Avilés e Idrissa —este último, el tramo final— e, incluso, recortó diferencias en una jugada aislada que remató Xavi Torres y desvió un defensa del Spórting para colarse dentro de la portería.

Un gol, el quinto de los lucenses en 2023, que selló un partido cómodo para el Spórting y triste para el Lugo, que ve cómo se le terminan las opciones de rascar algo mínimamente positivo antes de hacer las maletas en dirección a Primera RFEF.

Ficha técnica

Spórting de Gijón: Cuéllar, Guille Rosas, Insua (Izquierdoz, m.46), Bruno González, Marsa, Cote, Nacho Martín (Rivera, m.73), Cristo (Djuka, m.63), Pedro Díaz, Otero (Queipo, m.82), Campuzano (Aitor García, m.63).



CD Lugo: Whalley, Loureiro, Álex Pérez, Alberto, Andoni (Calavera, m.46), Xavi Torres, Señé (Juanpe, m.58), Guedes (Cuéllar, m.46), Moyano, Baena (Idrissa, m.87), Barreiro (Avilés, m.72).



Goles: 1-0, m.15: Pedro Díaz. 2-0, m.32: Guille Rosas. 3-0, m.53: Juan Otero. 3-1, m.78: Xavi Torres.



Árbitro: Arcediano Monescillo. Sin amonestaciones.



Incidencias: Encuentro disputado en el estadio de El Molinón (Gijón).