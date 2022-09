3-1. El Polvorín cede en el tramo final

El Polvorín no pudo estrenar su casillero de victorias en la visita al Laredo y acumula un total de dos puntos en la cuatro primeras jornadas de la Segunda Federación, lo que le sitúa en la zona baja de la clasificación.

Este domingo, al equipo que entrena Roberto Trashorras se le escapó el punto que ya paladeaba por culpa de un zapatazo de Felipe que desequilibró un encuentro parejo y con fases para cada equipo.

Pronto se le puso cuesta arriba el partido al conjunto lucense. En minuto y medio ya estaba por detrás en el marcador el Polvorín, víctima de la mejor puesta en escena del rival, que estrenó el marcador por medio de Cañizo, atento para recoger el rebote del palo en un remate de Naveira.

Se fue reponiendo del mazazo el ayer equipo amarillo y un lanzamiento de falta de Fidalgo, excesivamente alto, supuso el primer acercamiento destacable a la meta de David Puras.

El Polvorín acumulaba posesiones estériles, con mucho pase horizontal y poca profundidad mientras que el conjunto cántabro, bien replegado, esperaba con paciencia algún robo para poder salir al contraataque. Y lo hizo en una nueva conducción de Naveira que acabó otra vez con un disparo al palo. El remate posterior de Diego Marta se fue a las nubes.

Tres minutos después, superado el ecuador del primer acto, Álvaro García desaprovechó un mano a mano ante Brais, que pudo rechazar su lanzamiento. Superados los sustos, Iago Novo, el mejor del Polvorín, puso un gran pase en profundidad que dejó a Pablo Rubal mano a mano con David Puras, al que batió por abajo para empatar.

El Laredo quedó totalmente desconcertado tras el gol y, solo un minuto después, Pablo Rubal obligó a David Puras a realizar una gran parada para evitar el 1-2. El conjunto lucense se adueñó del encuentro, mientras que el Charles agradeció el pitido final de un primer tiempo, en el que comenzó avasallador y término contra las cuerdas.

Con el cambio de Nates por Naveira en el intermedio, el comienzo del segundo tiempo dio paso a unos primeros minutos locos, de ida y vuelta. Rozas puso un gran centro desde banda izquierda al que no llegó por centímetros Álvaro en boca de gol nada más reanudarse el juego. Tres minutos después, Irazu estuvo providencial al tapar un lanzamiento en el área pequeña de Lansade, tras envío de Iago Novo. Una internada de Cañizo por la banda derecha no encontró a Rozas, quien, por centímetros no llegó a meter la puntera para empujar el servicio de su compañero.

Llegaron los cambios y el encuentro fue perdiendo vistosidad con el paso de los minutos. Ambos equipos amagaban, llegando bien a las inmediaciones del área rival, pero sin claridad en el pase final.

El partido parecía abocado al empate hasta que, para desgracia del Polvorín, apareció el gran capitán, Felipe, para desatascar a su equipo con uno de sus característicos obuses desde fuera del área. Fue en el minuto 85, tras un envío de Nates desde la banda derecha. Desde la media luna del área, Felipe atinó para incrustar con virulencia la pelota en el fondo del portal de Brais y poner así el 2-1 en el marcador.

En el tiempo añadido, con un Polvorín valiente volcado buscando el empate, una contra terminó con el derribo de Andrés a Rozas en el interior del área, que además del penalti, le costó la expulsión. Iván Argos se encargó de transformar la pena máxima para certificar la segunda derrota consecutiva del filial lucense, que tendrá su próxima cita, en busca del primer triunfo, recibiendo en la matinal del próximo domingo a otro filial, el Rayo Cantabria. Este domingo, el filial del CD Lugo estuvo cerca de sacar algo positivo, pero no tuvo la suerte de su gol y lleva dos derrotas consecutivas.

Ficha técnica

3.- Laredo: David Puras; Diego Marta, Santamaría, Irazu, Oli; Naveira, Peredo, Carral, Rozas; Varo, Cañizo. También jugaron: David Nates, Iván Argos, Sanmi y Chus Puras.

1.- Polvorín: Brais; Torrado, Castrín, Iago, Castrín; Dani Vidal, Fidalgo, Novo; César Rodríguez, Rubal, Lansade. También jugaron Luis, Jorge, Rojo y Rosón.

Goles: 1-0, m.2: Cañizo. 1-1, m.34: Pablo Rubal. 2-1, m.85: Felipe. 3-1, m.94: Iván Argos, de penalti.

Árbitro: Mazo Maruri (Comité castellano y leonés). Expulsó con roja directa a Andrés (min. 94). Amonestó con tarjeta amarilla a Chiri —entrenador—, Santa y Peredo por parte local y a Dani Vidal, Jorge y Luis por parte visitante.