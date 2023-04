3-1. Una nueva derrota certifica el descenso del Polvorín

El Polvorín pagó con una nueva derrota la falta de contundencia en las áreas. Los pupilos de Roberto Trashorras cayeron ante un Coruxo que se aprovechó de la pésima defensa del balón parado para llevarse tres puntos vitales en la carrera por la permanencia y condenar definitivamente a los rojiblancos a la Tercera RFEF. El filial, notablemente mejor en el segundo tiempo, no supo aprovechar las numerosas oportunidades en el inicio del primer acto, y vio cómo Andriu llevó el duelo en ventaja para los locales al intermedio. Youssef y la segunda diana de de Andriu dejaron sin opciones al equipo lucense, que había descontado por medio de Edu y que volvió a caer cuatro jornadas después.

El Polvorín, bien ordenado sobre el terreno de juego, logró que el Coruxo no tuviera continuidad en sus ataques. Sin embargo, apenas pisó área rival. El cuadro dirigido por Javier Maté, en cambio, puso ímpetu sobre el terreno de juego. Chiqui, desde el costado izquierdo, encontró la cabeza de Luismi, que avisó enviando el balón alto. Pocos minutos después, Antonini emergió entre el tumulto de jugadores para estrellar el cuero contra la madera tras un certero cabezazo. Y a la tercera llegó el jarro de agua fría para los pupilos de Roberto Trashorras. A la salida de un córner, Andriu se impuso y envió el cuero al fondo de la red con un soberbio cabezazo.

En el segundo tiempo, la imagen del Polvorín mejoró considerablemente. Rosón con un disparo desde el balcón del área avisó. Tan solo un minuto después, Martín puso en apuros a Alberto con un remate cruzado que se marchó lamiendo la cepa del poste izquierdo. El Coruxo, sin capacidad para reaccionar, no lograba contener las acometidas de los pupilos de Roberto Trashorras que, con el paso de los minutos, crecían en el partido. Volvió a avisar César con una jugada personal que se marchó rozando el poste y, en la siguiente oportunidad, Iago Novo se topó con Alberto.

Con todo, el Polvorín volvió a padecer los males de toda la temporada. En su mejor momento, un nuevo error defensivo, en este caso de Brais, que no pudo hacerse con el balón, propició que Youssef, a portería vacía, pusiera tierra de por medio. No obstante, se repuso rápido del golpe el conjunto lucense. César, que rompió a la espalda de la zaga, asistió a Edu para que el ariete sorprendiera entre centrales y redujese la desventaja con un remate a placer.

Fruto de la impaciencia, el Coruxo se replegó y buscó sorprender con algún contragolpe del exrojiblanco Chiqui. En el minuto 84, Andriu volvió a aparecer a la salida de un córner con un gran testarazo para setenciar el choque ante una defensa permisiva y que no supo contrarrestar el juego aéreo del colectivo vigués. En los instantes finales el Polvorín lo intentó con más corazón que cabeza y con el pitido final se confirmó un descenso que se venía masticando hace tiempo.