55-58. El Breogán se va al último cuarto con un triple de Cvetkovic

3C El Breogán no quiere rendirse en un partido muy importante de cara a lo que queda de temporada (55-58). Cvetkovic recortó distancias en los últimos segundos con un triple.

Triplaza de Cvetkovic para pechar o 3C 55-58 no Pazo pic.twitter.com/ESp561LJbn — Cafés Candelas Breogán (@CBBreogan) 26 de xaneiro de 2019

2C Los lucenses se van al descanso con polémica al descanso recortando ligeramente las distancias (34-36). El pazo vibra en un partido que llega a su ecuador con un una falta disputada por todo O Pazo

1C. El Breogán terminó el primer cuarto con un parcial de 20 a 24, en el que los catalanes hicieron daño con tres triples consecutivos en los primeros minutos.

PREVIA

La segunda vuelta de la Liga ACB arranca hoy. Es decir, se traspasa el ecuador de la competición y por lo tanto ya va todo totalmente en serio. Todo pasa a tener una gran importancia. En muchos de los partidos ya no se trata solo de ganar, sino de tener en cuenta también la diferencia final por aquello, a veces tan definitivo, del average. Los rivales ya no son iguales. Más o menos, después de 17 jornadas, se han ido situando y ya no hay duda de los que son de "la Liga" del Broegán. Pero sobre todo, el inicio de la segunda vuelta marca que los errores ya se pagan en toda su extensión, en algún caso ya no habrá posibilidad de enmienda y en otros, cada error penalizará el resultado final de la temporada. El margen de error se ha minimizado.