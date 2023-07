0-2. El Lugo vence en su primer partido de pretemporada

El nuevo proyecto del Lugo dirigido por Pedro Munitis echó a andar de la mejor manera posible, con una victoria (0-2) ante el Oporto B, filial que milita en la Segunda División portuguesa, en el inicio de la ronda de partidos amistosos de pretemporada disputado este viernes en la localidad lusa de Melgaço.

El Lugo salió con la idea de presionar la salida del balón del conjunto luso, superado en el centro del campo por el esquema 4-5-1 que situó Munitis de salida. Por ello, Os Dragoes se vieron obligados a recurrir al juego por bandas para percutir en la portería de Tabuaço, quien no tuvo que actuar durante los primeros cuarenta y cinco minutos salvo en un tiro lejano y de escasa potencia que detuvo sin problemas y otro cabezazo que llegó a las manos del meta tras tocarla previamente Morgado.

El central del Lugo hizo una dupla infranqueable junto a su pareja defensiva, Gorka Pérez, hasta el final del primer periodo que terminó con el marcador inicial.

La reanudación sirvió para que estallase la revolución de los novatos. En un once con multitud de canteranos, Leandro Antonetti recogió los galones en ataque junto a Idrissa y Edu Taboada, mientras que el eje de la defensa lo comandaba Andrés Castrín con el brazalete de capitán.

GOLES. La presión adelantada del Lugo trajo sus frutos con el primer tanto. Antonetti condujo el balón por la banda derecha para que Edu Taboada rompiese la igualdad con un disparo potente y raso (0-1).

Casi sin tiempo para reaccionar, el propio Leandro Antonetti aprovechó una indecisión en el área pequeña del meta del Oporto B para empujar sutilmente el balón al fondo de la portería y sentenciar un choque donde el Lugo más adolescente sacó a relucir su pegada en el primer ensayo de la pretemporada.

FICHA TÉCNICA

Oporto B (0): Diogo Fernandes; Romain Rodrigues; Girogi Abuashvili, Antonio Ribeiro, Gonçalo Palva, David Mota, Adramane Cassama, André Oliveira, Ussumane Dajó, Jorge Meires y Luis Mota. También jugaron Martim Fernandes, Eric Pimentel, Gustavo Lacerda, Rodrigo Pinto, Gabriel Brás, Rui Barbosa, Rodrigo Mora, Gonçalo Azevedo y Marcus Abraham.



CD Lugo (1): Tabuaço; Gorka Pérez, César Morgado, Torrado, Javi Vázquez, Sabit Abdulai, Hugo García, Freire, Rubal, Jaume Cuéllar y Willy Ledesma. También jugaron Lucas Díaz, Embadje, Carlos Julio, Bernardo, Andrés Castrín, Aguza, Idrissa, Thiago Ojeda, Alberto, Antonetti, Rosón, Jorge González, Edu Taboada, Mario, Álvarez, Álex Lizancos, Damián y Hugo Díaz.



Goles: 0-1, m.77: Edu Taboada. 0-2, m.80: Antonetti.



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Complexo Deportivo de Monte do Prado, en Melgaço (Portugal).