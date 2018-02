2-3. Una cruel derrota del Prone

El Prone sufrió una cruel derrota por 2-3 ante el Mengíbar al encajar un gol en el último segundo, cuando estaba en inferioridad numérica tras la expulsión de Javito a falta de medio minuto. Los lucenses igualaron un 0-2 en contra en una segunda mitad en la que se mostraron superiores a su rival, tras encajar dos dianas en el prostero minuto y medio de la primera.

El choque comenzó con precauciones por parte de ambos contendientes. No hubo acercamientos con peligro en los primeros cinco minutos, en los que la única incidencia fue la retirada de Manu Vázquez, con molestias musculares. Castilla, con un disparo que marchó fuera, y Javaloy, que remató alto, rompieron la atonía. Óscar Iglesias inició su recital de intervenciones en la primera parte al atajar un tiro de Ureña. El Prone se defendía con firmeza ante las acometidas visitantes. Porto y Javaloy rechazaron sendos disparos de Fran Peña y Tony e Iglesias volvió a lucirse a disparos de Tortu y Ureña.

Cuando parecía que el marcador no se movería antes del descanso, Fran Peña batió a Óscar Iglesias. Este mismo jugador consiguió el 0-2 a falta de siete segundos para el final de la primera mitad.

El Prone salió a por todas en la reanudación. Los discípulos de Manuel Vázquez buscaron un gol que les metiese en el partido, con Crivi y Javito como hombres más peligrosos. Crivi hizo el 1-2 en el minuto 28. El entrenador local situó a Óscar Iglesias como porterojugador a falta de cuatro minutos y el cambio táctico dio sus frutos con el gol de Javito. El Prone persistió en su esfuerzo en busca de una victoria que le acercarse a los puestos del permanencia, pero quedó en inferioridad en el último minuto y encajó una inmerecida derrota.

MANUEL VÁZQUEZ. Manuel Vázquez se mostró contrariado por la actuación arbitral al término del partido. "Non me gusta valorar a actuación dos colexiados, pero non me sentín respetado polas súas decisións. Foron excesivamente rigurosos na expulsión de Javito. Admito que poidan errar nas súas apreciacións, pero non é lóxico que condicionen emocionalmente un partido".

El técnico del Prone lamentó el punto perdido, "que non nos saca de apuros, pero supoñía unha inxección de moral ante próximos compromisos".

FICHA TÉCNICA

Prone Lugo: 2



Mengíbar: 3



Prone: Óscar Iglesias; Castilla, Porto, Javaloy, Manu Vázquez —quinteto inicial—, Javito, Nazareno, Pablo, Samu, Adrián y Sergio Vela.



Mengíbar: Rafa, Tony, Ureña, Fran Peña, Tortu —quinteto inicial—, Fede Díaz, José López, Lizana, Miguelao y Froy.



Goles: 0-1, m.19: Fran Peña. 0-2, m.20: Fran Peña. 1-2, m.28: Crivi. 2-2, m.36: Javito. 2-3, m.40: Ureña.



Árbitros: Álvarez Rueda y Hevia Campa. Expulsaron por doble amarilla al local Javito (m.40). Amonestaron a Nazareno y Crivi, del Prone, y a José López, del Menguíbar.



Incidencias: Partido disputado en el pabellón Municipal de Lugo.