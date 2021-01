2-1. El Lugo dice adiós a la Copa en Montilivi

Ocho minutos aciagos borraron la ilusión de medirse a un Primera División en la Copa del Rey. Cuando el Lugo acariciaba el pase por segunda vez en las últimas tres temporadas, el Girona logró dos tantos con un ex, Jordi Calavera, como protagonista. En esos ocho minutos de la prórroga se marcharon las opciones de vivir en el Ángel Carro un duelo de élite, aunque fuera sin público.

A cambio, el conjunto rojiblanco tendrá más días de descanso por el parón del fin de semana del 16 y 17 de enero. Podrá recuperar fuerzas y lesionados, minimizar posibles bajas y centrarse en una competición, la Liga, que da de comer cada jornada y que precisa de concentración total para lograr el reto de la permanencia.

Tuvo que optimizar el rendimiento de sus jugadores Nafti. El francotunecino conjugó el intento de superar a su rival con la necesidad de preservar futbolistas. Para ello empleó a jugadores con menos minutos, procedentes del Polvorín y titulares.

Desplegó a los once elegidos sobre el verde de la manera en que mejor podía exprimir las cualidades de cada uno. Para ello cambió el dibujo. Pasó del 4-2-3-1 mediocentros y un mediapunta, a una defensa de cinco, tres centrocampistas y dos delanteros.

Pedro López, Quindimil y Djaló ejercieron de barrera por delante de Varo. Se mostraron seguros y rápidos, en especial Pedro, que tuvo que lidiar con la movilidad de Valery y Nahuel, siempre caídos a la espalda de Gerard Valentín.

Porque el catalán fue el carrilero diestro. Recorrió toda la banda y trató de dar profundidad con su habilidad para la conducción ofensiva, aún a riesgo de conceder espacios atrás. Tuvo un guardián casi perfecto en el joven canterano, que le salvó en varias ocasiones de que las llegadas locales fueran verdaderamente peligrosas. Más comedido estuvo Canella por la izquierda. El asturiano defendió mejor y supo atacar para meter un par de centros peligrosos.

Nafti dio entrada a algunos jugadores del Polvorín

Por delante, Fernando Seoane fue el pivote. El de Ames tuvo la ayuda de sus dos volantes para ejercer de cacique en la medular cuando fue necesario defender. Ahí aparecieron Hugo Rama y El Hacen para eliminar espacios por dentro a un Girona que quiso tener la pelota, pero al que los lucenses no le dejaron manejarla con velocidad. Rama fue el que tuvo más libertad de movimientos y asociación. El mauritano desplegó su físico para ayudar a cerrar el centro, aunque le costara sus avances hacia el área de Muric, contados con los dedos de una mano. Escobar fue el segunda punta por detrás de la boya. Manu Barreiro conoce bien su oficio para fijar centrales, dejar los cueros directos a la segunda línea y buscar los centros laterales con su altura.

Escobar aprovechó su sombra para moverse con rapidez en los espacios dejados por el compostelano. El futbolista del Polvorín ayudó además atrás cayendo a la derecha en fase defensiva. El duelo fue cerrado desde el inicio. La falta de profundidad y la imposibilidad de penetrar con claridad hurtaron cualquier posibilidad de ver un partido atractivo. El juego trabado y previsible ganó a la libertad de movimientos para que los minutos pasaran sin nada más que amagos y pequeñas escaramuzas, siempre evitadas por las defensas, nunca por unos porteros que no tocaron pelota. En esa colección de intenciones, Marcelo Djaló probó fortuna en una jugada ensayada, pero su disparo salió fuera.

Hugo Rama fue el que intentó algo más. El talento del santiagués apareció con cuentagotas, pero dejó un centro que no aprovecharon ni Manu Barreiro ni Escobar. Tampoco remató con acierto un buen centro de Canella cuando estaba solo ante Muric. Reclamó un leve toque del brazo de Franquesa sobre su espalda, pero el colegiado no decretó los once metros. Tampoco inquietó el Girona en el primer tiempo. Alguna llegada sin consecuencias, un pase que nadie remató o que salvó Canella y un par de disparos lejanos fueron su bagaje. Cristian entró por Rama en el 46 para situarse por delante de Seoane.

No tuvo demasiada incidencia en la reanudación, en la que fue el Girona el que dio un paso adelante. Incluso Pablo Moreno pudo hacer el 1-0 si no lo hubiera evitado Gerard Valentín. Entraron Luis Castro por Canella y Chris Ramos por Gerard Valentín, lo que obligó a Pedro a estar más atento al costado derecho, por momentos como lateral, ya que el gaditano avanzado.

El Girona era dueño del partido. El Lugo renunció al campo ajeno y se concentró en el repliegue propio para seguir vivo y tener una opción que aprovechar. Calavera y Cristóforo, con disparos lejanos dieron continuidad al avance catalán, que obligó a los de Nafti a residir en su área y achicar la ofensiva rival. Un tocado Pedro López dejó su puesto a Venancio para afrontar los últimos diez minutos.

Varo salvó un mano a mano de Yan Couto y el Lugo mantuvo su portería a cero. Pudo incluso ganar en el último córner, en la que Pau Víctor salvó bajo palos un testarazo de Manu Barreiro.

El Girona rozó el gol nada más empezar la prórroga y su amago permitió creer al Lugo poco a poco en el tiempo extra. Rondó el peligro por medio de Manu Barreiro, pero fue Chris Ramos el que hizo el 0-1 al rematar de cabeza un gran centro de Cristian Herrera en el minuto 103. Aguantó los últimos minutos e incluso Barreiro pudo hacer el 0-2, pero fue Djaló, al desviar un centro lateral de Calavera el que hizo el 1-1.

En medio del ida y vuelta y con el tiempo cumplido, otro pase de Calavera permitió a Bueno hacer el 2-1.

FICHA TÉCNICA

Girona (2): Muric; Calavera, Bueno, Ramalho, Franquesa (Arnau Martínez, min.63); Yan Couto (Yoel Bárcenas, min.90), Terrats (Mamadou, min.105), Ibrahima Kebé (Cristóforo, min.70), Valery (Pablo Moreno, min.45); Pachón (Pau Víctor, min.63); y Nahuel Bustos.



Lugo (1): Varo; Pedro López, Marcelo Djalo, Quindimil; Valentín (Chris Ramos, min.59), El Hacen (Xavi Torres, min.70), Seoane, Hugo Rama (Christian Herrera, min.45), Canella (Luis, min.59); Manu Barreiro; y Tapia.



Goles: 0-1, min.103: Chris Ramos, 1-1, min.115: M.Djalo (p,p), 2-1, min.120: Santi Bueno.



Árbitro: Prieto Iglesias (Comité andaluz.). Amonestó a los locales Franquesa (53’) a los visitantes Antón Escobar (37’), Gerard Valentín (51’), Seoane (105’), Xavi Torres (106’).



Estadio: Montilivi. Partido correspondiente a la Segunda ronda de la Copa del Rey.