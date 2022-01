2-1. El Lugo supera al líder y se lleva los tres puntos

La efectividad del Lugo y la intervención del VAR, que sirvió para anular dos goles del Almería por sendas manos, agrandaron (2-1) el bache del equipo andaluz en el partido aplazado de la última jornada de la primera vuelta de LaLiga SmartBank.



Los almerienses sólo han sumado un punto de nueve posibles en 2022, llevan una victoria en los seis partidos más recientes, y siguen sin funcionar a domicilio, donde no ganan desde el 14 de noviembre (0-1 ante el Ibiza), una serie que les ha situado con sólo tres puntos de ventaja sobre sus dos inmediatos perseguidores, el Valladolid y el Eibar, su próximo rival.



Muy distinto es el momento que atraviesa el Lugo, que acumula ocho partidos sin perder y dos victorias seguidas después de cinco empates consecutivos.



El partido se le puso pronto de cara a los locales, que a los cuatro minutos rentabilizaron la presión de Ricard Sánchez a Appiah. Chris Ramos completó la acción ofensiva, pero se encontró con Fernando Martínez y el rechace del guardameta lo aprovechó en boca de gol Manu Barreiro.



El Almería reaccionó de inmediato y empató con un gol de Ramazani, pero el árbitro, tras revisar la acción en la pantalla del VAR, lo anuló por mano del extremo belga.



Los de Rubi intentaron dar un paso adelante y el Lugo le castigó en otra aparición en campo contrario de Ricard Sánchez, que se ha afianzado en el lateral derecho. El jugador cedido por el Granada asistió a Chris Ramos, que se impuso en el salto y cabeceó al fondo de la red tras superar el ecuador del primer periodo.



El Almería volvió a meterse en el partido, pero otra vez el VAR le sacó de él. Babic, a los 36 minutos, cazó, en un saque de esquina, un balón aéreo que no lograron despejar ni Ramos ni Ros, pero el videoarbitraje volvió a llamar al colegiado, el vasco Sagues Oscoz, que lo anuló porque el remate del defensa le tocó después en la mano.



Los andaluces no se rindieron y en la segunda parte dispusieron de una doble ocasión para acercarse en el marcador. En esta ocasión no fue el VAR, sino el portero del Lugo Óscar Whalley, el que frustró el gol al despejar primero un disparo de Ramazani y, desde el suelo, otro de Curro.



El Almería, que llegó al 70 por cien de posesión, encontró el gol a los 88 minutos en su noveno córner (ninguno dispuso el Lugo) con un cabezazo del coruñés Chumi que anotó en propia meta su paisano Carlos Pita.



El líder apretó en el descuento, en el que asedió a su rival, pero encajó la quinta derrota de la temporada, las mismas que lleva el Lugo, que sufrió en el descuento la expulsión de Juanpe Jiménez por una dura entrada a Ramazani.



FICHA TÉCNICA

2 - Lugo: Whalley; Ricard Sánchez, Diego Alende (Pita, m.78), Ros, Lebedenko; Xavi Torres; Gerard Valentín (Campabadal, m.78), Juanpe Jiménez, Señé, Chris Ramos (Jaume Cuéllar, m.71); y Manu Barreiro (Carrillo, m.62).

1 - Almería: Fernando Martínez; Juanjo Nieto (Portillo, m.46), Chumi, Babic, Centelles (Arnau Puigmal, m.72); De la Hoz (Curro, m.46), Samu Cossta; Pozo, Robertone (Akieme, m.72), Appiah (Caballero, m.81); y Ramazani.

Goles: 1-0, M.4: Manu Barreiro. 2-0, M.23: Chris Ramos. 2-1, M.88: Pita, en propia puerta.

Árbitro: Sagues Oscoz, del Comité vasco. Expulsó a Juanpe Jiménez, del Lugo, con roja directa (m.95). Amarillas al técnico del Lugo, Rubén Albés (m.39), a sus jugadores Ros (m.41), Carrillo (m.90) y Ricard (m.96); al entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (m.39) y a los futbolistas del conjunto andaluz Juanjo Nieto (m.40), Babic (m.86), Ramazani (m.96) y Curro (m.97).

Incidencias: Partido aplazado de la vigésimo primera jornada, disputado en el Anxo Carro ante unos 2.000 aficionados. Se guardó un minuto de silencio por el padre del jugador del Lugo Sebas Moyano.