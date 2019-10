2-1. El CD As Pontes hace méritos pero no logra dejar de ser colista

El CD As Pontes hizo méritos para puntuar este domingo en O Couto pero el Ourense CF se impuso y no le permitió escalar para abandonar la posición de colista.

La primera parte fue muy igualada, con una ocasión para cada equipo y varias situaciones de peligro. Pero tras el descanso, al que llegaron con el marcador a cero, cambiaron los ánimos.

El CD As Pontes controló el juego al comienzo de la segunda parte, pero un córner y un penalti que supuso el primer gol para los locales desestabilizó a los ponteses y cambió el partido radicalmente.

En apenas siete minutos llegó el segundo gol del Ourense. Y aunque el As Pontes trató de darle un vuelco al marcador con cambios que funcionaron, una falta sin gol después de muchas protestas al árbitro por no sacar una amarilla que significaría una expulsión para el contrario descolocó a los jugadores de As Pontes. Aun así se repusieron en la última parte con un golazo de Dani Pájaro.

Ficha técnica

Ourense: Cristian, William, Germán Novoa, Portela, Sergio Barcia, Justo, Adrián Castro, Renan Zanelli, Martín (Wadir, m.77), Íker (Antón Concheiro, m.70) y Rubén Martínez (Murilo Henrique, m.56).



As Pontes: Paco, Berto, Álex, Marcos Caridad, Óscar Rivas, Dani, Quique, Gonzalo (Dani Pájaro, m.63), Carlos, Alfredo Navarro (Sánchez, m.63), Cambón (Rubén Pardo, m.62).



Goles: 1-0, m. 54: Zanelli. 2-0, m.61: Adrián Castro. 2-1, m.90: Dani Pájaro.



Árbitro: Diego Veloso, asistido por Daniel González e Iván Mosquera. Amonestó a los jugadores locales Portela (m.19), Rubén Martínez (m.31) e Iker (m.46) y a los ponteses Cambón (m.39), Quique (m. 54), Álex (m.65), Rubén Pardo (m. 76) y Marcos Caridad (m. 78).



Incidencias: Poco público en el campo de O Couto, en Ourense.