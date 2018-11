2-0. El Pescados Rubén Burela FSF lidera en solitario la Primera División

El Pescados Rubén Burela FSF mantiene su ritmo imparable en la Primera División femenina con un pleno de puntos en las 6 primeras jornadas de Liga. La última víctima fue el Leganés, que volvió a plantearle serias dificultades a las mariñanas, especialmente en el primer tiempo, pero que acabó siendo sobrepasado por la inercia naranja. Las burelesas tendrán el próximo fin de semana otro encuentro en el Vista Alegre, donde recibirán al Penya Esplugues, con el que comparten el liderato y que se está erigiendo en la gran revelación del campeonato.



La primera gran ocasión naranja llegó en un remate de Dany al palo y también Cilene intentó batir a Sandra con un potente derechazo al filo del ecuador, pero se marchó fuera por poco.



El Leganés no se limitó solo a defender y también inquietó a Jozi, con un disparo de Chuli con despeje de Jenny. En el intercambio de llegadas también pudo marcar el Burela FSF, con un servicio de Peque a Dany, pero Sandra estuvo muy atenta. No pudo parar sin embargo la portera visitante otra acción entre las mismas protagonistas, que Dany acabó enviando a la red desde el segundo palo, tras otra asistencia de Peque. Con 1-0 se llegó al descanso.



El cuadro burelés salió más enchufado en el segundo tiempo y Cris Pérez dispuso de una inmejorable ocasión para incrementar la ventaja, aunque no encontró la portería de Sandra. También Luci probó de nuevo a la portera madrileña con un lanzamiento desde media pista, pero Sandra reaccionó bien para detenerlo. El goteo constante de llegadas del Pescados Rubén volvió a tener como protagonista a Cris Pérez, pero su disparo se marchó otra vez ligeramente desviado. También lo intentó Lara Balseiro, pero su pase no llegó a Dany, siendo interceptado por Sandra. Jenny fue la siguiente en comprometer a la portera, que rechazó su potente disparo no encontró premio.



La incertidumbre se apoderó del Vista Alegre por la escasez de margen en el marcador, algo que intentó evitar otra vez Cristina Pérez, pero sin acierto. La apuesta visitante por la portera-jugadora no dio frutos y Dany aprovechó un robo para sentenciar.