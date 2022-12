1-0. Un Lugo poco propositivo pierde con justicia en el feudo de la Ponferradina

Sin un plan alternativo, salvo en los últimos minutos y ya a la desesperada, el Club Deportivo Lugo encajó su segunda derrota consecutiva, décima de la temporada, ante una Ponferradina que ayer salió de los puestos de descenso con total merecimiento, porque ofreció más sobre el terreno de juego de El Toralín, porque supo leer mejor el partido y porque probó fortuna sobre la meta de Óscar Whalley de diferentes maneras, algo que el equipo de Fran Justo no quiso o no pudo hacer en una tarde aciaga que enfatiza sus debilidades y no potencia ninguna de sus virtudes.

El equipo de Fran Justo abusó del juego directo en el primer tiempo. Su propuesta de fútbol se limitó a enviar balones en largo a dos puntas de envergadura como Manu Barreiro y Chris Ramos, titulares este domingo, pero salvo algún balón al césped que apenas tuvo continuidad en ataque, los rojiblancos no ofrecieron alternativas para instalarse en campo del conjunto contrario.

Sí las tuvo la Ponferradina. El equipo que dirige David Gallego incomodó al Lugo de diferentes maneras, primero a través de la posesión y con salidas laterales a través de sus extremos, que encontraron con regularidad a los futbolistas de ataque, y después con un fútbol más directo. Fruto de una de estas acciones llegó el primer y único gol del primer tiempo, que contó, además, con la ayuda de un Orest Lebedenko que dio descanso a Zé Ricardo y que no se entendió con Alberto en la jugada que abrió el marcador para la Ponferradina.

Un balón que cayó en botas de Ojeda por falta de contundencia y que el extremo berciano, con mucha tranquilidad y calidad, envió al centro del área pequeña, con Whalley ya batido, para que Naranjo lo rematara a placer.

Corría la media hora de juego y el equipo local merecía ir por delante en el electrónico. Los de Ponferrada sometieron al Lugo, que por momentos parecía disfrutar despejando balones en su propia área, pero pronto se encerró demasiado en esa parcela. Lo detectó Gallego, que pidió más verticalidad a los suyos para aprovechar el hundimiento de la línea defensiva rojiblanca.

El gol, como ha ocurrido en las últimas semanas, sentó muy mal al Lugo. Quedaban menos de quince minutos para el descanso pero los de Justo no modificaron su plan de juego: balones en largo y esperar una jugada puntual de Ramos o Moyano por banda, o algún centro lateral que pudiera pescar Barreiro. Nada de esto sucedió y los minutos pasaron con una Ponferradina asentada sobre el terreno de juego y que, de hecho, buscó el segundo gol para afrontar la segunda parte con mayor calma. Por fortuna para el Lugo, el marcador no se movió más antes de marcharse a los vestuarios.

MISMOS PROBLEMAS. Cuando todo indicaba que Fran Justo cambiaría radicalmente el planteamiento del primer tiempo, la realidad es que el Lugo tropezó una y otra vez con la misma piedra tras el descanso. Los rojiblancos ofrecieron como único plan de juego la verticalidad, con balones en largo que un Barreiro fuera de forma pocas veces tradujo en fútbol, y un Chris Ramos que de tanto jugar en el centro del ataque este año ayer se olvidó de potenciar sus cualidades en la banda izquierda, algo que el año pasado repetía sin descanso.

Si hubo un jugador que pudo cambiar algo el partido fue Zé Ricardo. Suplente este domingo, entró demasiado tarde —a falta de 15 minutos— para sustituir a un Lebedenko que no tuvo su tarde en El Toralín. El brasileño, alérgico a quitarse la pelota de encima y aficionado a enviar balones en largo pero solo desde la banda y con rosca para encontrar rematador, empezó a asociarse con sus compañeros y por primera vez el Lugo conectó más de cinco pases seguidos en campo contrario.

Tarde, pero con tiempo suficiente para buscar el empate, el Lugo mejoró ante una Ponferradina que por una vez se encerró en su área para achicar balones. Las entradas de Dani Vidal, Carbó y Calavera, y antes de Cuéllar, intensificaron el único momento de dominio lucense ayer en Ponferrada, pero ninguna de las acciones que amenazaron la portería de Amir acabaron en gol. Probó Señé de cabeza en una gran estirada del meta local y, en la última jugada, un centro de Cuéllar se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador en un final agónico para un Lugo que no se reconoce.