1-0. El Lugo tropieza en casa de un Tarazona más acertado

Tercera derrota en 2024 de un CD Lugo que este sábado completó uno de sus peores partidos de la temporada en el Municipal de Tarazona ante un rival al que le bastó un penalti en el minuto 10 de partido para llevarse los tres puntos y la quinta victoria del curso, la cuarta en su feudo. El equipo de Paulo Alves no encontró su identidad sobre el terreno de juego y jugó a merced del Tarazona durante todo el encuentro, salvo una pequeña fase al final del primer tiempo y en los últimos minutos del duelo. Es la segunda derrota a domicilio de los lucenses, que todavía no saben lo que es ganar con el técnico luso en el banquillo.

Al equipo de Paulo Alves le pasó factura en la primera parte el tremendo esfuerzo que llevó a cabo hace una semana en la eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid. La extramotivación existente en ese partido, y el lógico sobreesuferzo para tratar de alcanzar la siguiente ronda ante uno de los tres grandes del fútbol nacional fue, sin duda, la gran losa del equipo lucense ante el Tarazona. El equipo de Molo arrancó el partido con la iniciativa de la pelota ante un Lugo que, salvo Castrín, repitió la misma alineación que contra el equipo de Diego Simeone. Sin embargo, las ganas del Tarazona se impusieron en los primeros compases, con un par de llegadas peligrosas sobre la portería de Tabuaço. Nada ocurría en los primeros minutos, hasta que Nacho Quintana, en una de esas jugadas tontas que cada vez se ven más en el fútbol, tocó el balón con la mano dentro el área de manera involuntaria para provocar un penalti tan claro como innecesario. Pichín se encargó de su lanzamiento y aunque el guardameta portugués del Lugo acertó el lado del disparo, San Emeterio abrió el marcador cazando la pelota en el rechace.

El 1-0 hizo mucho daño al Lugo, que encadenó 20 minutos a merced del Tarazona. Cubillas pudo anotar el segundo poco después en una muy buena jugada colectiva del equipo aragonés y Alberto López sacó sobre la línea otra oportunidad muy clara del equipo que dirige Molo. La suerte sonrió al cuadro lucense, que pudo aguantar el marcador de 1-0 pese a las acometidas del equipo local. Eso le permitió crecer sobre el terreno de juego en los últimos minutos del primer tiempo y encadenar un par de ocasiones, de Narro pero sobre todo de Jozabed, que inquietaron por primera vez en el duelo la portería de Yoel Ramírez.

Parecía que el Lugo entraba al segundo tiempo con otra mentalidad, pero la realidad es que le duró apenas cinco minutos, lo que tardó el Tarazona en agarrar de nuevo la pelota para llevar la iniciativa de juego y desesperar a los de Paulo Alves. Con Aguza sobre el campo por un desdibujado Thiago Ojeda, el cuadro rojiblanco no encontró la brújula en la medular, salvo algunos chispazos de un Nacho Quintana que jugó de nuevo por delante del mediocentro, una zona en la que no consigue explotar sus mejores características. Las conducciones de Quintana permitieron al Lugo pisar el área contraria en alguna que otra ocasión, pero Antonetti no tuvo la suerte ayer de encontrar portería rival y tanto Narro como Antoñín acusaron el esfuerzo copero del pasado fin de semana.

Ya con Jorge González y Aranda en el campo, el Lugo se volcó sobre la meta de Yoel Ramírez, que apenas pasó apuros ayer. Paulo Alves lo intentó todo en el último cuarto de hora dando entrada a Javi Vázquez en el lateral izquierdo y a Ledesma en la punta de ataque, pero salvo alguna jugada de estrategia que pudo caer de su lado en los últimos instantes, en ningún momento el equipo lucense dio sensación no ya de remontar el partido, sino de siquiera empatarlo. Mala imagen de un Lugo que suma tres derrotas seguidas, dos de ellas en Liga, que le colocan en la zona media de la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Tarazona: Yoel Ramírez, Pedreño, Amoah, Trilles, San Emeterio, Errahaly (Kortazar, m.86), Bueno (Gil, m.58), Keita (Carlos, m.58), Guiu (Dieste, m.68), Pichín (Cano, m.68) y Cubillas.



Lugo: Tabuaço, Johaneko, Gorka Pérez, Morgado, Alberto López (Ledesma, m.78), Thiago Ojeda (Aguza, m.46), Jozabed (Aranda, m.66), Quintana ,Antoñín (J. Vázquez, m.78), Narro (Jorge, m.66) y Antonetti.



Goles: 1-0, m.9: San Emeterio.



Árbitro: David López. Amonestó a Keita, Guiu, Trilles, Gil y Dieste por el Tarazona y a Ojeda, Alberto López y Johenako por parte del CD Lugo.



Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Tarazona ante unos 900 aficionados.