1-0. El Lugo se asoma al abismo con su cuarta derrota seguida

No fue una actuación para sacar pecho, pero tampoco para semejante castigo, y menos con un gol en propia meta de un jugador que estaba siendo de lo mejor de su equipo y que, para colmo, es canterano y emblema de un club que sigue cuesta abajo y sin frenos.

El Club Deportivo Lugo encadenó este domingo su cuarta derrota consecutiva, quizá sin merecerlo porque hizo un buen trabajo para tapar los caminos al Barcelona B, pero la mala suerte se cebó a través de Andrés Castrín, protagonista de la acción de partido, que además se perderá el importante duelo ante el Rayo Majadahonda del próximo sábado por acumulación de tarjetas. Todo malas noticias.

En la única vez que el Barcelona B pisaba línea de fondo en la segunda parte, y en un intento de Castrín de desviar el centro a córner, acabó marcando en su propia portería y condenando su equipo a una dura derrota que le coloca a solo cuatro puntos de unos puestos de descenso que llaman a la puerta con fuerza. El Lugo necesita sumar ya en estas cinco jornadas que le restan hasta el final de temporada si no quiere vivir una debacle que nadie esperaba pero que a estas alturas es una posibilidad que está sobre la mesa.

Y todo sucedió en una segunda parte en la que el Lugo mejoró la imagen que ofreció antes del descanso. Trashorras no mantuvo su apuesta de tres centrales en Balaídos y volvió a su clásica línea de cuatro defensas, con Carlos Julio y Javi Vázquez en los laterales y Castrín y Morgado en el centro. Eso le permitió alinear un centro del campo pensado para trabajar pero también para tener la pelota cuando fuese posible, algo que ocurrió mucho más en la segunda parte que en la primera.

⚔️Final no Johan Cruyff con vitoria local



⌛️ @FCBarcelonaB 1-0 @CDeportivoLugo



🚨 O Lugo reclamou un penalti nos minutos finais, pero o colexiado non apreciou nada



📱 O resumo no enlace de G24👉 https://t.co/B6blJwa0OW pic.twitter.com/EyelfHvhuH