1-0. El Huesca pone fin a la racha del Lugo

La racha de partidos invicto del CD Lugo se queda en doce. Y por muy poco. Porque el Huesca tuvo que esperar hasta el minuto 88 para batir la portería defendida por Whalley y solo lo logró tras un barullo en el área.

El tanto oscense, obra del exrojiblanco Jaime Seoane, llegó cuando los de Rubén Albes jugaban con diez por una más que dudosa expulsión de Edu Campabadal. Antes de eso, los lucenses habían realizado un gran ejercicio de resistencia.

Este tanto le dio al Huesca un trabajado triunfo con el que superar en la clasificación a los lucenses y alejarse de la zona baja.

El Lugo comenzó bien el partido con una presión alta y sin dejar jugar cómodo al Huesca que se vio sorprendido de salida por un rival que jugó en campo contrario, y que se animó a llegar en ocasiones a la portería de los oscenses aunque sin mucho peligro dada la poblada defensa local que cerraron todos los espacios sobre todo por el centro.

El conjunto gallego buscó las dos bandas para llegar rápidamente al área contraria sin que el Huesca pudiera frenar las incursiones del rival sobre todo porque el centro del campo no le funcionó al estar el equipo partido. Los dos equipos no pasaron apuros para encajar goles y tan sólo a balón parado pudieron rematar aunque no tuvieron que intervenir en alguna acción peligrosa al estar muy sólidas las defensas de los dos equipos.

La ocasión más clara del Lugo la tuvo Cuéllar solo dentro del área con todo a su favor para rematar pero su disparo salió desviado en el minuto 29, y posteriormente Moyano en el minuto 34 probó fortuna desde lejos pero paró Andrés Fernández su disparo.

Por parte del Huesca, Seoane en en el minuto 38 estuvo a punto de inaugurar el marcador de espuela tras un pase de Pablo Martínez, pero salió ligeramente desviado junto al poste izquierdo de Whalley, tras unos minutos de más dominio de los oscenses que al final de la primera parte tuvo más posesión del balón, pero disparos fueron los mayores los de los jugadores del Lugo.

Tras el descanso, el Huesca tomó el mando del partido jugándose en el área del Lugo que cada vez se echó más atrás ante el empuje de los locales que buscaron la portería contraria por todos los flancos posibles cerrándose atrás para impedir que dispararan con peligro sobre su portería.

En el minuto 60, tuvo una ocasión de gol a cargo de Poveda en pleno dominio y sometimiento del Huesca que cada vez más sometía a su rival que sólo pudo defenderse y en alguna ocasión lanzar alguna contra sin demasiado peligro al estar más pendientes de defender que de encarar la portería contraria.

El Huesca porfió sin cesar en su intento de conseguir la victoria entrando el partido un poco bronco hasta que al final en el minuto 90 llegó el gol del máximo goleador del equipo oscense Seoane después de un barullo en el área visitante, instantes después de que Campabadal fuese expulsado por agredir a TImor.

Ficha técnica

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Lago Junior ( Ratiu, m. 59), Insua, Florian Miguel (Gaich, m. 89), Marc Mateu; Mosquera ( G. Valentín, m. 59), Pablo Martínez (Ferreiro, m. 89), Timor, Seoane, Escriche, y Poveda (Lombardo, m. 90)

0 - CD Lugo: Whalley; Ricard Sánchez, Alende, Ros, Canella; Juampe, Pita (Clavería, m.70), Señé, Cuella (Lebedenkom m, 83); Carrillo (Barreiro, m. 83), y Moyano (Campabadal, m. 62).

Gol: 1-0: m.90: Seoane.

Arbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a: Pablo Martínez, Escriche, Seoane; y por parte del Lugo a: Señé, Clavería; Y roja directa a Campabadal en el minuto 88.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima octava jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio del Alcoraz entre el Huesca y el Lugo ante 6.097 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los pescadores gallegos fallecidos en Terranova.