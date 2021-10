1-3. El doblete de Rojo lanza al Polvorín a la cuarta victoria consecutiva

El Polvorín le hizo perder el liderato al Barco por medio de una gran victoria en remontada, la cuarta consecutiva del filial rojiblanco (1-3). Hubo sensación de autoridad visitante sobre el césped de Calabagueiros. Fue la primera derrota del Barco, que, además, encadena dos jornadas sin ganar, y el Polvorín se sitúa a tres puntos del ya exlíder.

La cuarta victoria consecutiva para los pupilos de Álex Ortiz tuvo la aureola de día grande incluso desde los prolegómenos, con un ambiente de gala en Calabagueiros y un ritmo endiablado, como si de una final a 90 minutos se tratase.

El portero local, Aitor Arias, ejerció de salvador ante Rojo, que se vengaría por partida doble en el segundo tiempo. El subidón de moral para el Barco fue doble, pues un minuto después, la presión local derivó en una pérdida en la salida de balón por parte del filial. Javi Pazos cedió a Miguel Duque, uno de los mejores llegadores de la categoría, que empujó el esférico al fondo de la red en el minuto 5.

Antes del minuto 10 de juego, Leandro tuvo la oportunidad de réplica para el Polvorín, pero el remate se le fue demasiado arriba al canterano para un cuadro lucense que tuvo varias ocasiones en el primer tiempo que no materializó.

Resultó mucho más claro en su plan del Polvorín en una reanudación que sí intensificó el acoso, si bien el derribo llegó en dos acciones de las teóricamente menos claras. Así, un disparo desde fuera del área por parte de Álex Ramos fue a las manos del central Iago.

El colegiado coruñés Espasandín Cores no dudó en señalar la pena máxima, los locales no lo protestaron en exceso y Rojo no perdonó desde el punto fatídico en el minuto 50.

Poco después, Álex Ramos probó a Aitor Arias en un disparo lejano y dejó un rechace franco para Rojo, que mandó el esférico al fondo de la red, haciendo doblete. Al final y con todo el equipo replegado, Torrado, uno de los recambios, finalizó un contragolpe para refrendar la cuarta victoria consecutiva del Polvorín.