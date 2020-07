1-2. El Hacen saca al Lugo del descenso con un gol en el minuto 94

El CD Lugo logró, en las postrimerías del encuentro, aferrarse a la permanencia y, de paso, dejar al CD Tenerife sin posibilidad alguna de hacerse un hueco en la inminente fase de ascenso a Primera División.

Los tres trascendentales puntos en litigio entre Tenerife y Lugo obligaba a uno y otro a no escatimar inicialmente medio alguno para apropiarse de los mismos, dado el ventajoso interés para sus respectivos propósitos, los locales intentar el ascenso y los gallegos evitar la pérdida de la Categoría.

Si bien sobre el terreno de juego ambos conjuntos realizaron denodados esfuerzos por adueñarse del control del balón, no hubo un claro dominador del mismo, aunque fueron los tinerfeños los que más veces merodearon el área rival, pero sin peligro alguno o con mucha falta de claridad a la hora de rematar.

Los lucenses, por el contrario, tampoco se prodigaron en ataque, pero pese a estas reticencias dispusieron en el minuto trece de una muy buena ocasión para marcar, un pase de Barreiro sobre Cristian Herrera lo desaprovechó el atacante al disparar sin excesiva convicción, facilitando así la intervención de Ortolá.

Poco después Luis Milla tanteó a Catero con un disparo lejano, pero el balón acabó en las manos del cancerbero, dando paso este lanzamiento a una fase que si bien, fue muy contendida, no arrojó en ataque rédito alguno en ninguna de las dos porterías,

De esta manera concluyó una disputada pero deslustrada primera parte, para reanudarse poco después el encuentro con mucha más ambición dado lo mucho en juego, sobre todo par el cuadro lucense inmerso ya de lleno en puestos de descenso.

Esta intimidatoria situación gallega espoleó, sobre todo, a Cristian Herrera, que en el minuto cincuenta y dos, aprovechó un pase de cabeza de Barreiro para encarar a Ortolá y batirle con un disparo raso, pero poco después, todo palideció de nuevo para su hueste por el tanto de Milla, en el primer palo, a centro de Elliot.

Ahora, los que se envalentonaron fueron los insulares, y en el minuto setenta y nueve el larguero de Cantero evitó que se adelantasen en el marcador al repeler un disparo de Suso, tras un pase de Joselu.

Pero cuando todo hacía presagiar que el encuentro concluiría con la desilusión de ambos equipos llegó el trascendental gol de El Hacen, a pase de Kravets, en los minutos de descuento que podría suponer algo más que los tres simples puntos, como el nada desdeñable premio de su continuidad en la Categoría.

1 - CD Tenerife: Ortolá; Moore (Jorge Padilla, m.90+2), Lluis López, Sipcic, Alex Muñoz; Bermejo (Joselu, m.55), Aitor Sanz (Suso, m.66), Luis Milla, Dani Gómez, Lasure (Elliot, m.55); y Javi Muñoz.

2 - CD Lugo: Ander Cantero; Leuko, Peybernes, José Carlos (Marcelo, m.71), Kravets; Seoane, El Hacen, Carlos Pita, Hugo Rama (Alejando López, m.51); Manu Barreiro y Cristian Herrera (Jaume Grau, m.65).

Goles: 0-1, M.53: Cristian Herrera. 1-1, M.69: Luis Milla. 1-2, min. 90+4: El Hacen.

Árbitro: Óliver De la Fuente Ramos (Comité Territorial Castilla y León). Expulsó al visitante Seone (m.59) por una dura entrada a Alex Muñoz, además, amonestó al local Lluis López (m.82), y a los visitantes Pita (m.46) y El Hacen (m.73).

Incidencias: Partido de la cuadragésima primera jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López sin espectadores.

Triunfo del CD Lugo que sale de la zona de descenso y dependerá de sí mismo en la última jornada para conservar la categoría. El equipo rojiblanco, que recibirá el lunes (21.00) a un Mirandés que no se jugará nada, cuenta con 49 puntos, los mismos que el Albacete (que visitará a un Cádiz ya ascendido), uno más que el Dépor (que recibirá a un Fuenlabrada que defenderá su plaza en los play off) y dos más que el Numancia, que recibirá a un Tenerife que no se jugará nada.

Minuto 96: Final del partido.

Minuto 94: GOOOOOOOOOOOOOOOL del Lugo, gol de El Hacen. Contraataque que lleva Kravets y cede a El Hacen para que marque un gol que puede ser histórico.

Minuto 92: Resiste el Lugo ante un Tenerife volcado.

Minuto 90: Seis minutos de prolongación.

Minuto 87: Rozó el gol Dani Gómez.

Minuto 83: Otra llegada del Tenerife, que encierra al Lugo en su área. Sufre mucho Leuko por su banda.

Minuto 79: Al palo Suso Santana. Se salva el Lugo.

Minuto 75: Pausa para la hidratación.

Minuto 73: El Tenerife se viene arriba tras el gol. Sufre el Lugo en este tramo de partido.

Minuto 71: Cambio en el Lugo. Entra Djaló por José Carlos.

Minuto 69: Empata el Tenerife. Gol de Milla.

Minuto 65: Cambio en el Lugo. Entra Jaume Grau y sale del partido Cristian.

Minuto 59: Roja a Jaime Seoane. La jugada no parece ni falta. Es más, parece falta del jugador del Tenerife. EL VAR no interviene.

Minuto 53: GOOOOOL del Lugo, gol de Cristian. Jugada idéntica a la del minuto 11. Barreiro peina y Cristian entra en el área, pero esta vez bate sin problemas a Ortolá. El Lugo sale de la zona de descenso con este tanto.

Minuto 52: Contra del Lugo que finaliza Cristian con un disparo seco, pero casi sin ángulo que detiene Ortolá sin problemas.

Minuto 50: Cambio en el Lugo. Entra Ález López y se marcha Hugo Rama, con molestias.

Minuto 46: Cantero detiene sin problemas una falta de Milla. Pita vio la amarilla en la jugada de dicha falta.

Minuto 45+3: Descanso. La estrategia del Lugo puede ser la de jugar con la necesidad que tiene el Tenerife de sumar los tres puntos si quiere jugar los play off. Aguantar hasta que el cuadro local arriesgue para buscar huecos a la contra.

Minuto 45: Disparo de Luis Milla después de una serie de rechaces que detiene Cantero sin problemas.

Minuto 41: Dura entrada de Jaime Seoane. El Var revisa la jugada, pero no amonestan al jugador el Lugo.

Minuto 37: Córner del Tenerife que despeja Barreiro en tareas defensivas.

Minuto 35: Centro lateral que detiene Cantero sin problemas. El Lugo apenas pasa por problemas defensivos.

Minuto 31: Pausa de hidratación. Ahora mismo, con los resultados de la jornada, el Lugo sigue en zona de descenso, con 48 puntos, los mismos que el Numancia y a uno del Deportivo, el primero en zona de permanencia.

Minuto 27: Llegada peligrosa de Dani Gómez, pero la jugada es invalidada por fuera de juego.

Minuto 21: Piden penalti los jugadores del Lugo por manos de un defensa. El VAR revisa la jugada y el partido continúa.

Minuto 19: Buena contra de José Carlos, que llega a línea de fondo y el balón acaba en córner. Lo saca el Lugo en corto y el centro de Kravets acaba en manos del meta local .

Minuto 11: Uyyyyyyy... Qué ocasión de Cristian!!!!. Manu Barreiro roba un balón, se lo cede al canario, que encara al meta local, pero su disparo, ajustado pero muy débil, acaba en manos de Ortolá.

Minuto 7: Leuko gana la línea de fondo y centra para que Barreiro remate fuera muy forzado.

Minuto 4: Calienta Álex López.

Minuto 1: Leuko evita una peligrosa llegada del Tenerife. El Lugo sale con defensa de cinco, con Pita entre los centrales (José Carlos y Peybernes), Leuko y Kravets de carrileros. Jaime Seoane y El Hacen de doble pivote, Hugo Rama y Cristian un poco más adelantos, y Manu Barreiro en punta.

El Lugo sale con Cantero; Leuko, José Carlos, Peybernes, Kravets, Carlos Pita, Jaime Soeane, Hugo Rama, El Hacen, Cristian y Manu Barreiro.