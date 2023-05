1-2. El Ángel Carro se despide de Segunda con un nuevo partido para olvidar

Una crisis a la que solo el final de la temporada parece ser capaz de zanjar. El CD Lugo no fue capaz de ganar cuando tenía la permanencia como objetivo. Tampoco parece saber hacerlo ahora, sin nada en juego, con el único reto de no ser colista. Esa migaja tampoco sirve de acicate a un grupo tan depresivo que extiende su pobreza futbolística hasta en los partidos en los que el rival no ofrece una buena cara. Porque el Huesca, sin la tensión de jugarse el descenso, ganó casi sin querer, con la virtud de aprovechar las concesiones rojiblancas.

Se extiende hasta los veinte partidos el número de jornadas sin triunfos. Toda la segunda vuelta, que será completa si el próximo fin de semana no se impone al Burgos en El Plantío. Esa es la realidad de un equipo que tampoco demostró ser apto para ganar en un duelo plomizo como el de este sábado.

Cumplió con las bajas expectativas el primer tiempo. Intentó Íñigo Vélez buscar la frescura de canteranos como Andrés Castrín y Antonetti en el once, de las carreras por la izquierda de Zé Ricardo o de la efervescencia de Sebas Moyano en la zona de arriba.

Enfrente apareció un Huesca aletargado, sin la energía que da el tener que jugar por algo. Sin esa necesidad, los aragoneses cumplieron con tener la pelota y amagar con las llegadas por los costados para los centros laterales que Obeng fue incapaz de rematar.

Si los visitantes no inquietaban, tampoco lo hizo el Lugo. Tan apático como su rival, el conjunto rojiblanco se dedicó a tapar huecos por dentro –con el trabajo de Xavi torres, Señé y Juanpe– y salir a la contra como medio para asustar a Andrés Fernández.

Poco logró con el plan de Íñigo Vélez. Solo un cabezazo de Juanpe tras un centro desde la línea de fondo de Sebas Moyano que obligó a Andrés Fernández a sacar una buena parada.

La segunda parte comenzó con el sonrojo de dos goles en dos minutos. La pasividad de la defensa del Lugo tiró a la basura cualquier opción de ganar el partido entre el 48 y el 50. Primero tras un saque de banda que acabó en las botas de Javi Martínez, que alojó el cuero en la escuadra de Sequeira. Después en una pérdida de Zé Ricardo en salida de balón que permitió a Obeng avanzar sin que Alberto lo impidiera para disparar cruzado a la red.

El Lugo, tan inoperante como de costumbre, tardó en reaccionar. Fue tan previsible en ataque como un muñeco ortopédico oxidado, mientras que atrás daba las facilidades de un comercial de coches usados en crisis. Estuvo a punto de aprovecharlo el Huesca, que pudo anotar el tercero de no mediar Sequeira y el larguero.

Solo la salida de Idrissa sirvió para revitalizar el cadáver. Le dio otro aire el mauritano, que sacó la falta que dio origen al 1-2 de cabeza de Sebas Moyano, el único junto con el africano que buscó el gol.

El Lugo vio que podía rascar al menos un punto ante un cómodo Huesca y apretó en el tramo final. Lo hizo con más empuje que cabeza, pero no le valió para salir de una crisis interminable.

Así te contamos el partido, minuto a minuto

FINAL

M.88. Casi empata el Lugo. Centro lateral de Idrissa que roza Manu Barreiro de cabeza. El balón sale fuera.

M. 87: Salen Antonetti y Baena y entran Scepovic y Calavera

M. 80: Carbó dispara fuera poco después de un gol anulado al Huesca por fuera de juego

M. 78: Aprieta el Lugo para intentar empatar el partido

M. 73: GOOOOLL del Lugo. Saque de falta de Idrissa que remata de cabeza Sebas Moyano.

M.62: Obeng estrella un cabezazo en el larguero

M. 59: Salen Zé Ricardo y Xavi Torres y entran Idrissa y Manu Barreiro

M. 52. Ocasión del Huesca. Remate de Javi Martínez que salva Sequeira bajo palos.

M.50. Gol del Huesca. Pérdida de Zé Ricardo en salida de balón, Obeng avanza ante la pasividad de Alberto y se la cruza a Sequeira

M. 48: Gol del Huesca. Saque de banda a favor del Huesca, Javi Martínez acaba recibiendo en la frontal y saca un disparo que se cuela pegado al palo.

M. 47: Sale Señé y entra Marc Carbó

M. 46: Comienza el segundo tiempo

M. 40: El Lugo se defiende sin apuros ante las intentonas aragonesas, que no acaban de inquietar a Sequeira. Arriba, Sebas crea algún peligro a la contra, pero sin claridad

M. 33: Gran ocasión del Lugo. jugada por la izquierda de Sebas Moyano, que mete un pase atrás y Juanpe remata de cabeza para forzar la gran parada de Andrés Fernández.

M.30: Juego poco claro entre los dos equipos. Las imprecisiones ganan terreno a los ataques en un partido nulo.

M.20: Sin demasiados acercamientos más allá de una balón largo a Sebas que despejó el portero del Huesca.

M.10: Domina el partido el Huesca, que tiene balón y llega profundo por los costados, aunque sin ocasiones claras ante Sequeira.

M.1: Empieza el partido.