1-1. El Vilalbés no sabe salir de la zona de peligro

Desesperados y desconcertados por no saber qué pasa. Tocados y casi hundidos por no llegar a entender de qué manera pueden revertir una situación que ya se prolonga demasiado en el tiempo. El Rácing Club Vilalbés es incapaz de encontrar la clave, esa que le ayude a salir de un pozo oscuro al que no llega la luz ni la esperanza. De momento solo han logrado sumar un punto más, y con eso, no llega.

El equipo chairego jugaba este domingo con muchas cosas a favor. Ante el Barco, el tercer clasificado, sí, pero uno de los pocos equipos al que le habían tomado la medida en la primera vuelta, donde logró superarlo ante su afición.

►La crónica completa con la edición en papel de El Progreso de este lunes◄

FICHA TÉCNICA:

1.- Vilalbés: Pita; López, Xusto, Vérez, Buyo; José Varela, Javi Varela, Make, Villares, Juan de Dora (Álex Pérez, min. 64) y Ballesteros (arón, min. 82).

1.- Barco: Azpillaga; Andoni, Toni, Omar, Andoni; Rubén García (Tato, min. 75), Jorge Martín, Santi Real (Juanito Bazo, min. 67), David Álvarez, Tabala e Iker Revuelta (Ivi Vales, min. 84).

Goles: 1-0: Make, min. 16. 1-1: David Álvarez, min. 23.

Árbitro: Lois Carro (delegación de Pontevedra). amonestó con tarjeta amarilla a Omar, David Álvarez y Andoni.