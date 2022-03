1-1. Un penalti condena al Lugo en el tiempo añadido

El CD Lugo y el Real Oviedo se anularon (1-1) a balón parado, con un saque de esquina que adelantó a los lucenses y un penalti, a instancias del VAR, que sirvió a los asturianos para igualar en el tiempo de descuento el partido que disputaron el rey del empate con otro de los que más tablas aceptan.

El partido fue nivelado, tanto en el césped como en la grada, donde prácticamente la mitad de los aficionados eran del Oviedo.

Aunque la primera ocasión fue tempranera, del hispano-boliviano del Lugo Jaume Cuéllar con un disparo desde la frontal que sacó Femenías, los dos equipos apenas pisaron las áreas.

El Oviedo neutralizó las oportunidades de gol al borde del descanso con un disparo con el interior de Lucas Ahijado que se marchó por encima de la portería de Óscar Whalley.

No le debió de gustar su equipo a José Ángel Ziganda, que de vuelta al césped tras el intermedio sentó a tres jugadores, entre ellos el ex del Lugo Hugo Rama, que volvió al Ángel Carro tras haberse marchado en enero.

El Oviedo cambió nombres y esquema, pero el plan de reactivación se vino abajo en las acciones de estrategia.

A los tres minutos, el Lugo estuvo a punto de anotar el primero en un córner que perdonó Juanpe Jiménez en el segundo palo tras un fallo de Femenías en el primero, pero los locales no fallaron antes de la hora de partido en otra acción desde la esquina que remató libre de marca Alberto Rodríguez para anotar su primer gol como profesional a los 29 años.

Entre una y otra acción de los lucenses, el Oviedo tuvo un disparo con la zurda de Borja Sánchez que no cogió portería. Los asturianos trataron de reaccionar con más cambios, pero no llegaron a rematar entre los tres palos hasta que a los 87 minutos el VAR llamó al árbitro para que revisara una mano de Seoane que no había visto.

Borja Bastón disparó centrado, Whalley lo despejó, pero con los pies por delante de la línea, así que el penalti tuvo que ser repetido y en el segundo intento, con los mismos protagonistas, el portero adivinó la intención del delantero, pero no pudo evitar el empate.

Ya era el minuto 92 de un partido que se alargó ocho minutos, en los que Xavi Torres pidió penalti a favor del Lugo, aunque su solicitud no prosperó y al final los dos equipos se repartieron los puntos, algo que les aleja del sueño del playoff.

FICHA TÉCNICA

1 - CD Lugo: Whalley; Ricard, Alberto Rodríguez, Alende, Lebedenko; Juanpe Jiménez (Seoane, m.70), Carlos Pita (Xavi Torres, m.85), Clavería; Iriome (Sebas Moyano, m.65), Carrillo (Barreiro, m.71) y Cuéllar (Campabadal, m.71).

1 - Oviedo: Femenías; Lucas, Rodri Tarín (Matheus, m.76), Costas, Calvo, Mossa (Borja Sánchez, m.46); Jimmy (Joni Montiel, m.69), Brugman; Jirka (Javi Mier, m.46), Borja Bastón y Hugo Rama (Viti, m.46).

Goles: 1-0, M.57: Alberto Rodríguez. 1-1, M.92: Borja Bastón, de penalti.

Árbitro: Gorostegui Fernández, del Comité Vasco. Mostró amarilla a Hugo Rama (m.34), del Oviedo; y a Clavería (m.35) y Xavi Torres (m.89), del Lugo.

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Ángel Carro ante unos 4.500 aficionados, 2.000 de ellos del Oviedo.