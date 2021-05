Un penalti detenido por Ander Cantero en el minuto 87 dio vida a un Lugo que sumó un punto en Albacete (1-1) que le saca momentáneamente de la zona de descenso, mientras condena a un cuadro albaceteño que podría certificar la pérdida de categoría mañana, en función de los resultados de otros rivales.

Era un partido de mucha tensión y, fruto de ella, las pérdidas de balones eran constantes en ambos bandos, aunque el primero que probó fortuna con la meta contraria fue el cuadro local con un disparo lejano de Álvaro Jiménez, a los doce minutos, en el que tuvo que intervenir Cantero para evitar el primer tanto.



Los lucenses esperaron el habitual fallo defensivo blanco, el cual llegó en el minuto 24. Un saque de puerta de Cantero, peinado por Manu Barreiro, acababa en los pies del 'Puma' Rodríguez para que el extremo panameño batiera a Bernabé con una sutil vaselina.

Fue el enésimo error defensivo esta campaña de Benito, jugador que viene repitiendo actuaciones propias de un futbolista de inferior categoría, las cuales le han costado muchos puntos al Albacete esta temporada.Tardó unos minutos en reaccionar el equipo de Fran Noguerol, intentándolo en el minuto 35 a través de un balón robado por Ortuño que acabó en los pies de Álvaro Jiménez, quien fusiló a un meta lucense que no tuvo que intervenir esta vez porque Luis Ruiz sacó con la pierna su fuerte chut.El Albacete monopolizó la posesión y siguió intentándolo hasta queal filo del descanso en. Éste trazó una diagonal vertiginosa que finiquitó con un pase para la entrada de un Caballo queAsí acabó una primera mitad con dominio local, pero igualada en el marcador, que dio paso a un segundo periodo que comenzó con alternativas en los dos rivales, especialmente a balón parado.El que primero se asomó con peligro sobre el área rival fue el Albacete en una oportunidad muy elaborada por el cuadro manchego que Fuster concluyó con un lanzamiento raso que blocó con algún apuro el meta visitante (min.57).Contestó el conjunto de Rubén Albés cinco minutos después mediante una jugada por banda diestra en la que Gerard Valentín se deshizo de Gorosito, aunque, tras hacer lo más difícil, acabó chutando al lateral de la red que defendía Bernabé.Aunquequien aprovechó un rebote para marcharse como una exhalación hacia la portería albaceteña, aunque no pudo ‘coronarse’ porque Kecojevic le metió el cuerpo lo suficiente para provocar que su disparo se marchara desviado (min.67).El mismo centrocampista pudo marcar en el minuto 77 en un remate de cabeza que se perdió fuera, como también estuvo a punto de marcar Chris Ramos en un disparo dentro del área que repelió el larguero un minuto más tarde.Tuvo su momento el Albacete en la recta final con una jugada en la que los dos jugadores que acababan de entrar, Tana y Zozulia, se asociaron para que el canario le pusiera un balón que, incomprensiblemente, el ucraniano cabeceó fuera sin oposición (minuto 85).posteriormente al tocar un balón con la mano que lanzó Álvaro Jiménez en el minuto 87 flojo, a media altura y al centro para quePudo incluso haber marcado Ortuño en el minuto 92 tras un pase de fantasía de Tana que el delantero yeclano cabeceó por encima del Cantero y que no cogió portería por centímetros.La igualada deja al conjunto albaceteño virtualmente descendido, mientras que, a falta de los resultados de esta jornada,en su final de campaña.

FICHA TÉCNICA

1 - Albacete: Bernabé, Benito (Carlos Isacc, min.69), Boyomo, Kecojevic (Zozulia, min.84), Gorosito, Fran García (Caballo, min.23), Álvaro Jiménez, Diamanka (Silvestre, min.69), Jean Jules, Fuster (Tana, min.84) y Ortuño.

1 - Lugo: Cantero, Campadabal, Venancio, Diego Alende, Luis Ruiz, Borja Domínguez (Juanpe, min.58), Xavi Torres, Hugo Rama (El Hacen, min.65), ‘Puma’ Rodríguez (Cristian Herrera, min.74), Gerard Valentín (Chris Ramos, min.65) y Manu Barreiro.

Goles: 0-1: ‘Puma’ Rodríguez (min.24) 1-1: Ortuño (min.44)

Árbitro: Trujillo Suárez (Comité Canario). Mostró cartulina amarilla a los locales Diamanka, Gorosito y Ortuño y a los visitantes Diego Alende, Luis Ruiz y ‘Puma’ Rodríguez.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuadragésima jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte, sin público en las gradas.