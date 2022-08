1-1. Un mal Lugo sobrevive y logra un punto en Tenerife

No siempre hay que rendir bien para puntuar. No siempre hay que ser mejor que el rival para no ser derrotado. Al menos en el fútbol. Al menos en un deporte como este, que concede segundas oportunidades a los pacientes, a los que suplican por la reinserción en el grupo de los competitivos. Así fue el Lugo, un preso de su juego en la primera hora en la que debió salir goleado por su nula capacidad para ser fiable. Así fue en Tenerife el cuadro que dirige Hernán Pérez Cuesta, un reo cuya segunda oportunidad tras la roja a Corredera le permitió sumar por primera vez en la temporada pese a mantener su mala imagen.

Porque pese al punto logrado en el Heliodoro al equipo rojiblanco le queda demasiado trabajo por delante para asemejarse al grupo fiable y sólido que fue el curso pasado. Le queda demasiado trabajo a los nuevos para no depender de la misericordia futbolística y de los errores del contrario. Ante el Leganés deberá ser un Lugo más similar al de la última media hora para tener opciones de ganar.

A la deriva, sin identidad, con un juego caótico y a merced de un rival que no quiso maltratar —pero pudo hacerlo casi por inercia— a un equipo inocente, casi infantil, sin la capacidad competitiva desarrollada. El Lugo fue un zombie, un muerto andante en el primer tiempo en el Heliodoro Rodríguez López. Fue un grupo con tufo a cadáver que deambuló perdido, sin saber cómo anular a un Tenerife que alcanzó el descanso con un gol de ventaja pero que pudo haber resuelto el acto inicial con una goleada.

Las novedades de Zé Ricardo, Clavería e Idrissa no resolvieron nada. La imagen empeoró con respecto al estreno ante el Albacete. Lo hizo por los méritos propios de un conjunto desconjuntado hasta rozar el sonrojo. Lo hizo también por los ajenos, con un candidato al ascenso que tuvo siempre el balón y que llegó como quiso, de todas las maneras posibles: profundizando por banda, por dentro, con centros laterales, por abajo, con la cabeza, a balón parado... Todo era posible en el océano de espacios que el sistema rojiblanco permitía.

El trío en el centro —dúo en muchas ocasiones por la incorporación de Señé hasta casi tocarse con Manu Barreiro— se derritió como la mantequilla en la alacena en un día de verano y permitió que Corredera y Shashoua avanzaran sin oposición.

Tampoco taparon los laterales, tan frágiles que concedieron los deseos de Mellot, Dauda o Nacho. Contagiaron a los centrales, tan débiles en la salida de balón como en los despejes, como se observó en el tanto de José Ángel, quien recibió de Neyder Lozano como si hubiera sido una asistencia.

En ataque no hubo nada. Sin balón, sin capacidad de robar por la mala colocación y una presión poco coordinada y rota, apenas hubo espacio para un saque de una falta lejana de Zé Ricardo que se envenenó para obligar a sacar una mano a Soriano.

Porque el Lugo no quiso aparecer con el culo pegado en su área desde el inicio. Optó por dar un paso adelante con respecto al duelo ante el Albacete, pero no redujo la capacidad del Tenerife de encontrar líneas de pase con facilidad, ni robar alto, ni cerrar por dentro o por fuera. El conjunto chicharrero siempre estuvo cómodo para llegar con frecuencia y arruinar el plan de Hernán Pérez Cuesta, al que le queda demasiado trabajo por delante para asemejar lo visto en el primer tiempo de ayer a algo que se parezca a un equipo sólido.

El cuadro lucense se agarró a la inspiración de Óscar Whalley, una vez salvador de goleadas con un pie increíble a tiro de Shashoua en el minuto 18 o de José Ángel desde la frontal en el descuento. Ya antes había probado fortuna Enric Gallego, que tuvo un remate franco en área pequeña, un testarazo y alguna otra llegada peligrosa.

El que sí acertó fue José Ángel para dar la ventaja al Tenerife en el minuto 38. Fue una jugada que retrató a una zaga inocente hasta la saciedad. Dauda y Shashoua perdieron el balón y lo recuperaron dentro del área, dispararon a ppuerta junto a Corredera, pero todos los rechaces, hasta cuatro, siempre fueron a las piernas de los jugadores locales sin que nadie acertar a enviar el cuero lejos. En el último mal despeje, el de Neyder Lozano, José Ángel empaló el cuero a la red para el 1-0 en contra con el que el Lugo llegó al descanso Fue casi como un pequeño milagro que daba esperanzas para que el técnico asturiano rectificase en el entretiempo.

CAMBIOS TRAS EL DESCANSO. El Lugo mudó su once al inicio del segundo acto. Entraron Chris Ramos y Cuéllar por Idrissa y Baena. Cambiaron los nombres, no el equipo, que mantuvo su dibujo y siguió enclaustrado en su terreno, sufriendo, con un Tenerife demasiado superior.

Sin centro del campo, incapaz de frenar el juego de Corredera; con un agujero enorme en la derecha, por donde entraron una y otra vez los futbolistas chicharreros, el Lugo fue zarandeado una y otra vez, como un náufrago maltratado por el oleaje, agarrado a un trozo de madera que fue Óscar Whalley.

El meta aragonés fue el asidero de un equipo que nunca lo fue. Sacó dos paradas que mantenían a flote al grupo. La primera en un cabezazo de José León con el cuerpo y la segunda en un tiro cruzado de Enric Gallego.

Pero el fútbol es un deporte donde cualquier cosa puede cambiar y le concedió una oportunidad a los de Hernán Pérez Cuesta. Fue Corredera el que regaló al Lugo la superioridad numérica sobre el verde con una entrada de roja directa sobre Xavi Torres para alumbrar un encuentro nuevo. Lo increíble tornó posible. Así es el deporte rey, tan imprevisible que lo improbable a veces puede pasar.

Y pasó a los 65 minutos, cuando una falta botada por Zé Ricardo lo cabeceó a la red Alberto Rodríguez. Whalley había mantenido a los suyos con vida y el central canario amplió la posibilidad de puntuar, la incrementó hasta conceder la ventaja mental de igualar un duelo que parecía perdido y que podía incluso ganarse.

Pero este Lugo no tiene la mesura ni la veteranía del curso pasado. Alberto, que había sido ángel poco antes, se convirtió en demonio poco después en una dura entrada y fue justamente expulsado para que el Tenerife volviera a dominar el partido con el número de futbolistas equilibrado. Más ordenado, con la solidez que le había faltado durante la primera hora del partido, el Lugo aguantó el intento de correcalles en que convirtió el Tenerife el partido.

Pero ahí se agarró al punto en el casillero, a su primer punto, a haber sobrevivido a un duelo que tuvo perdido durante muchos minutos. Anuló la capacidad del Tenerife de llegar al área con peligro y sumó por primera vez en un pequeño milagro.

FICHA TÉCNICA

Tenerife (1): Soriano, Mellot, José León, Carlos Ruiz, Nacho, Aitor Sanz, Álex Corredera, José Ángel, Shashoua (Waldo, m.69) Mo Dauda (Teto,m.81) y Enric Gallego.



Lugo (1): Óscar Whalley, Calavera (Loureiro, m.67), Alberto, Neyder Lozano, Zé Ricardo, Xavi Torres, Clavería (Juanpe, m.57), Señé (Dani Vidal, m.95), Baena (Cuéllar, m.46) Idrissa (C. Ramos, m.46) y Manu Barreiro.



Goles: 1-0, m.38: José Ángel. 1-1, m.65: Alberto Rodríguez.



Árbitro: Gorostegui Fernández. Expulsó a Corredera (m.59) y Alberto (m.80) con roja directa. Amonestó a Nacho, Carlos Ruiz y Aitor Sanz por el Tenerife y a Señé por el Lugo.



Incidencias: Heliodoro Rodríguez López. 11.491 aficionados.