1-1. El Lugo iguala ante la UD Las Palmas un duelo que terminó con nueve futbolistas

El Lugo y la UD Las Palmas se neutralizaron a balón parado (1-1) en un encuentro que los locales acabaron con nueve por la expulsión de Manu Barreiro a los 79 minutos y la lesión del panameño 'Puma' Rodríguez, que había reaparecido como suplente tras un mes de baja.



Las Palmas, después de su épica remontada ante el Sporting (3-2), no concedió minutos de tanteo en el Anxo Carro. En el primero, generó un saque de esquina y un disparo de Fabio. En el segundo, otro córner que se paseó por delante de la portería de Cantero no encontró rematador.



El Lugo le respondió con fútbol directo y transiciones de vértigo, especialmente por la banda derecha, donde el centrocampista Iriome González actuó como lateral y Gerard Valentín, que en su carrera pasó también por esa posición, fue extremo. El ex del Deportivo fue un dolor de muelas para el brasileño Jonathan.



Valentín, condenado al ostracismo en su etapa como blanquiazul, que comenzó precisamente con el actual técnico de Las Palmas, Pepe Mel, le sacó el penalti al lateral del cuadro canario a los once minutos en su segunda aparición en ataque. Manu Barreiro lo transformó con su habitual sangre fría.



Las Palmas le dio la réplica también a balón parado, con una falta lejana que convirtió Loiodice con un disparo directo que nadie esperaba, menos aun el portero del Lugo. El esférico cogió efecto y, con ese extraño, superó a Cantero por el centro de la portería a los 19 minutos.



El Lugo se quedó en inferioridad en la recta final del choque por la expulsión de Manu Barreiro, que vio la roja directa por un pisotón, involuntario, pero contundente, al tobillo derecho de Kirian, que tuvo que pedir el cambio instantes después.



Lejos de reforzar la retaguardia, el técnico rojiblanco, Mehdi Nafti, apostó por la entrada de un punta (Carrillo por el centrocampista Hugo Rama) para refrescar el ataque en los diez últimos minutos, en los que se encontró con otro problema: el panameño Puma Rodríguez, que reaparecía tras una lesión muscular, notó molestias y su equipo, en la práctica, se quedó con nueve.



El Lugo resistió en los estertores del choque, que tuvo poco juego efectivo porque las interrupciones fueron una constante, y conservó el punto ante Las Palmas, que buscó el triunfo hasta el pitido final.



FICHA TÉCNICA

1 - Lugo: Cantero; Iriome, Venancio, Marcelo Djaló, Luis Ruiz; Gerard Valentín (Chris Ramos, m.74), El Hacen, Juanpe Jiménez, Hugo Rama (Carrillo, m.81); Manu Barreiro y Cristian Herrera (Puma Rodríguez, m.55).

1 - Las Palmas: Álex Domínguez; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo, Jonathan; Kirian (Benito Ramírez, m.84), Maikel Mesa, Fabio, Loiodice (Ariday Cabrera, m.90); Edu Espiau (Clemente, m.90) y Rober González (Claudio Mendes, m.76).

Goles: 1-0, M.12: Manu Barreiro, de penalti. 1-1, M.19: Loiodice.

Árbitro: González Esteban, del Comité vasco. Expulsó con roja directa a Manu Barreiro (m.79), del Lugo. Mostró amarilla a Eric Curbelo (m.33), de la UD Las Palmas; y a Iriome (m.66), del Lugo.

Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro a puerta cerrada.