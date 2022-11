1-1. El Lugo suma un punto en un partido lastrado por dos errores

Un punto que resuelve poco, que tiene el valor de la suma ante un Cartagena que se maneja en las alturas, pero que no lo demostró en el Ángel Carro. Un empate que pudo ser un triunfo si el centro de la defensa no hubiera perdido la cabeza en dos acciones que dieron un gol y una superioridad numérica al contrario. Un empate que no saca al Lugo de la zona de descenso, un sitio en el que pasará las próximas dos semanas.

No mereció más el conjunto de Hernán Pérez, que compitió de tú a tú en el primer tiempo a los de Luis Carrión, pero que se vio obligado a vivir en su propio terreno tras el descanso. Ahí, en su espacio, supo manejarse bien, aunque fuera a costa de renunciar a dos puntos extra que habrían venido de perlas. La roja a Alberto le da más valor a lo obtenido para seguir caminando hacia la permanencia.

Obviaron los dos equipos que el día era un lunes plomizo y lluvioso, de esos que el otoño convierte en depresivos y grises, de los que rápidamente se olvidan. Decidieron que era bueno levantar el ánimo a los pocos que se acercaron por el Ángel Carro, que había que premiar su fidelidad con ocasiones, con transiciones y juego directo como forma de llegar.

El Lugo y el Cartagena, con los onces previsibles en una semana de varios partidos, no quisieron especular. Ambos se lanzaron a por las debilidades del otro, como soldados veteranos que estudian dónde pueden meter el puñal o pegar el tiro.

Los lucenses optaron por los balones sobre Chris Ramos y las llegadas de Cuéllar y Zé Ricardo por los costados. Los cartageneros por buscar las caídas de Ortuño al espacio de Neyder Lozano.

Así llegaron las primeras ocasiones. El lateral brasileño rozó la madera en una jugada de habilidad dentro del área. Ramos fue el siguiente al cabecear fuera un centro lejano de Loureiro.

Fue el Cartagena el que se puso en ventaja con una penetración de Ortuño que la precipitación y la falta de cabeza de Lozano convirtió en un penalti tan claro como bruto. El propio punta hizo el 0-1 pese a la estirada de Whalley.

Chris Ramos celebra el gol ante el Cartagena. SEBAS SENANDE

No le dio tiempo a lamentarse al Lugo, que supo reaccionar con convicción. La determinación y agresividad de Clavería le permitió al madrileño robar un balón cerca del área rival, dejar el cuero a Cuéllar y que el internacional boliviano colocara en la cabeza de Chris Ramos para el 1-1.

No frenaron los dos equipos, que optaron por correr, tomar los espacios y avanzar. Estuvo cerca del gol Cuéllar, probaron fortuna Jairo y Ortuño a continuación y El Hacen erró dentro del área en el descuento del primer acto.

El ritmo se perdió en el descanso. Los intentos de llegar arriba se esfumaron en el entretiempo para alumbrar un duelo nuevo, igual de oscuro que la noche lluviosa al lado del Miño.

Aficionados en el Lugo - Cartagena. SEBAS SENANDE

El Lugo dio un paso atrás, no pudo residir más allá de su centro del campo y permitió que el Cartagena mandara sobre el balón.

Lo que no tuvo de acertado en lo ofensivo lo tuvo en la parte de atrás el Lugo. También el trabajo de la medular permitió que su rival olvidara llegar profundo y tan solo los centros laterales, inocuos y bien resueltos, fueran el arma para dañar a Whalley.

Cuando pudieron alcanzar el remate, los puntas del Cartagena se encontraron con las manos de Whalley, que evitaron que un testarazo de Ortuño complicara el duelo. También Calero probó al aragonés, acertado cuando tuvo que aparecer.

No había rastro del Lugo en ataque. Sin balones a la carrera o a la cabeza de Chris Ramos se acabó lo que se daba. Más aún con la entrada pasada de testosterona de Alberto en el 76. Pasado de vueltas lesionó a Jairo con una patada que el árbitro había considerado amarilla y el VAR transformó en roja.

El Lugo se plegó sobre su campo y resistió sin demasiados problemas ante la falta de ideas de su rival.

Ficha técnica

1 - Lugo: Whalley; Loureiro, Alberto Rodríguez, Neyder Lozano, Zé Ricardo; Cuéllar (Jesús Fernández, m.79), Carbó (Juanpe Jiménez, m.69), Clavería (Señé, m.61), Sebas Moyano (Ángel Baena, m.79); El Hacen (Ces Cotos, m.79) y Chris Ramos.

1 - Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic; Mikel Rico (Sadiku, m.77), Musto (Sangalli, m.87), De Blasis; Franchu (Borja Valle, m.66), Ortuño (Jaime Romero, m.87) y Jairo (Jansson, m.77).

Goles: 0-1, M.17: Ortuño, de penalti. 1-1, M.25: Chris Ramos.

Árbitro: Fuentes Molina, del Comité valenciano. Expulsó con roja directa a Alberto Rodríguez (m.76), del Lugo; y a Alcalá (m.96), del Cartagena. Mostró amarilla a Datkovic (m.52) y Aarón (m.92), del Cartagena; y a Zé Ricardo (m.87), del cuadro local.

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 1.968 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la abuela del portero del Lugo Óscar Whalley.