0-3. El Vilalbés claudica frente al Rácing de Ferrol 

No hubo premio ni regalo adelantado de Papá Noel. El Rácing Club Vilalbés se quedó con las ganas de iniciar el parón Navideño con victoria. No era tarea fácil. Enfrente se encontró a la mejor versión del Rácing de Ferrol —uno de los claros favoritos a llevarse el título de Liga y a ascender de categoría—, un equipo férreo que no mostró ni un atisbo de debilidad, y que venció casi sin despeinarse.

Los ferrolanos se desplazaron a tierras chairegas, arropados por decenas de aficionados, con la clara intención de sumar su séptimo triunfo consecutivo. Y lo hicieron aplastando a un Vilalbés mermado por las bajas, los malos resultados de la primera vuelta y una más que complicada posición en la clasificación, donde vuelve a situarse en puestos de descenso con solo 17 puntos.

Ficha técnica

0-. Vilalbés: Pita, López, Vérez, Muíña, David Buyo, Javi Varela, José Varela, Santi Taboada (Edrosa, m. 68), Make, Álex Pérez (Moreda, m. 80) Javi ballesteros (Arón, m. 75)

3-. Rácing de Ferrol: Diego Rivas, Seoane, Catú, Garrido, Villarejo, Joel (Luis, m. 89), Armental (Sanmartín, m.65), Pau, Pablo Rey, Marcos Álvarez (Borja H, m. 80) y Juan Antonio.

Goles: 0-1, min. 50: Juan Antonio; 0-2, min. 65: Pablo Rey; 0-3, min.90: Juan Antonio.