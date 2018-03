0-3. El Emevé femenino sucumbe frente al potente Caep Soria

El Emevé femenino se despidió de su público con una derrota ante el Caep Soria por 0-3. El resultado no refleja la igualdad existente en los tres juegos. Las lucenses, terceras y ya clasificadas para el play off de ascenso a falta de una jornada, compitieron frente al segundo de la Superliga Femenina 2, que impuso su mayor envergadura en los momentos decisivos de cada juego.



Las lucenses gozaron de cómodas ventajas y se situaron con un 20-18, tras dos puntos de saque de Aitana. Las sorianas reaccionaron y, tras igualar a 23, ganaron por 23-25. El segundo parcial fue similar. El Emevé remontó un 14-17 para situarse con un 20-19 a favor, pero cedió en el tramo final (22-25).



En el tercer juego, las jugadoras de José Valle se repusieron de un mal inicio y del 1-5 pasaron al 12-8, pero no lograron frenar a las sorianas (21-25).



0 - ​Emevé: Irene Yáñez, Laura Villasante, Aitana Fernández, Lucía Prol, Carmen Saa y Alba Pizarro —sexteto inicial—. Eliana González (líbero), Paula Lorenzo (líbero), María Aguiar y Julia Paradela. Caep

3 - Soria: Jimena, Montoro, Rossell, Raquel Lázaro, Lucrecia y Antía Vallecas —sexteto inicial—. Piza (líbero) y Pons.

Parciales: 23-25, 22-25 y 21-25.

​Árbitro: José Real.