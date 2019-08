El Rácing Vilalbés no logró pasar del empate en el primer partido de la temporada. Y no fue porque no lo intentó. Pero enfrente se topó con un rival de altura, el CD As Pontes, que llegó a tierras chairegas con ganas de dar la sorpresa.

Los de Marco Roca venían con una motividad extra por ser su regreso a Tercera División, después de dos años en Preferente, y por tratarse de un derbi de proximidad esperadísimo por los jugadores y los cuerpos técnicos, pero también por las decenas de aficionados —unos 400— que se agolparon ayer en las gradas del municipal de A Magdalena.

Y es que el partido tenía todos los ingredientes necesarios para ser intenso y entretenido —un derbi, inicio de temporada y en plenas fiestas patronales—, y lo fue de principio a fin.

LA FICHA

Vilabés: Javi Pita; López, Vérez, Josito, David Buyo, Javi Varela, Make, José Varela, Sandá (Ángel, min. 84), Diego Rey (sito, min. 64) y Cuadrado (Moreda, min. 35).

As Pontes: Paco; Alberto, Óscar Rivas, Dani Fernández, Álex Cabarcos, Álex Sánchez, Dani Pájaro, Gonzalo, Fidi, Rubén Pardo (Juan Cambón, min. 65) y Carlos López.

Árbitro: Extremadura Hernández (Vigo). amonestó a Sandrá, Vérez y a Josito por parte del rácing Club Vilalbés.

►La crónica completa, este domingo, en la edición impresa de El Progreso