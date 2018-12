Tino Saqués: "Si la oferta es buena nos podemos sentar"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, repasó la actualidad del equipo en el programa Por la Escuadra, que se emite este miércoles a través de la página web de El Progreso. El mandatario lucense aseguró que no ha recibido ofertas por el club encima de la mesa, aunque no descartó que se sentaría a discutir la venta de una parte de sus acciones si la cuantía es buena. Además, habló sobre la escuela del Lugo en Colombia, la Academia del club y los presupuestos –presentarán un pequeño déficit-–.

OFERTA POR EL CLUB. Tino Saqués no cerró la puerta a una venta de parte de sus acciones. "Las ofertas aún no las vi. Si vienen con un buen cheque no digo que nos podamos sentar para ver qué les damos, pero no hay tales ofertas. Sí hay muchos fondos de inversión e inversores que buscan invertir en equipos de Segunda División. Pero no hay nada y si lo hubiese y es apetecible no digo que igual le demos una parte de la tarta, pero no le daremos la mayoría", admitió.

ECONOMÍA DEL LUGO. El presidente del Lugo reveló que la economía del club es buena, aunque admitió que habrá un ligero déficit este año. "La economía está justa, pero dentro de esto vamos en una línea normal donde no puedes irte mucho, porque cualquier variable te cambia, como las lesiones de la temporada pasada que nos obligó a incorporar gente y eso nos penalizó económicamente. Hay veces que puedes ir un poco aliviado y otras en la que vas más apretado", declaró Saqués, quien añadió que "tras el año pasado, donde creo que dimos un superávit de 60.00 o 70.000 euros, en este daremos un déficit un poco superior por diferentes circunstancias que explicaremos en la asamblea (día 28), aunque todo muy controlado".

LA ACADEMIA, EN PAUSA. A pesar de que Tino Saqués aseguró que la Academia se hará, reconoció que todavía no habrá partida en los presupuestos para ella. "Ahora mismo el presupuesto de este año no hay una partida para la Academia como tal. Si conseguimos gestionarlo todo para que tengamos la cesión de la Academia o se consigue constituir la Fundación, como estamos en proceso de resolver, tendríamos que hacernos con partidas de financiación extraordinaria para hacer ese primer campo de fútbol. Pero que nadie piense que en un presupuesto como el del Lugo somos magos y tenemos dos millones de euros para hacer la Academia o la Grada. Hay que esperar al año que viene, pero llegará seguro".

SUBVENCIONES. Saqués reveló que el Lugo tendrá muy difícil cobrar las subvenciones prometidas por el Concello y Diputación tras la venta de sus acciones al propio mandatario lucense. "A día de hoy el Lugo no ha cobrado esas subvenciones. Tal y como estaban redactados los documentos había una laguna por la que ese dinero sigue ahí. La Diputación y el Concello cobraron pero, tal y como se documentó y redactó todo, es bastante improbable que ese dinero pueda llegar al Lugo, al menos vía patrocinio o subvención".

Les estamos ayudando para que sigan nuestras pautas y las que tenemos aquí las sigan allá

ESCUELA EN COLOMBIA.El presidente del Lugo habló sobre la escuela del club en Colombia. "Tengo muchas relaciones con equipos de Antioquia y la zona de Medellín. Allí hay muchos barrios donde los niños tienen pocas oportunidades de jugar y disfrutar del fútbol (...). Hay un equipo que estaba a punto de desaparecer en la comuna 13, que era la comuna donde estaba Pablo Escobar y es de las más pobres, y a ese equipo les echamos una mano, les llevamos camisetas y ahora juegan equipados. Si todo va bien en lo burocrático a finales de este mes competirá con el nombre de CD Lugo 13. Saldremos con tres categorías: sub 16, sub 17 y sub 18. Les estamos ayudando para que sigan nuestras pautas y las que tenemos aquí las sigan allá".

FICHAJES. El club estudiará en una reunión este miércoles si acude o no al mercado de invierno. "Mañana (por este miércoles) tenemos una reunión para ver un poco el escenario que hay, dónde estamos y dónde podemos ir. Sabemos que tenemos una plantilla amplia, que hay jugadores que cuentan menos y es susceptible de que salgan porque lo ideal es que jueguen, pero es un tema que avanzaremos en esta reunión", valoró Saqués.



SALIDAS. El mandatario declaró que ni Ramón Azeez ni Vasyl Kravets están en venta. "Entiendo que ni Ramón Azeez ni Kravets saldrán en el mercado de invierno", dijo y cifró en más de 800.000 euros la oferta del Valladolid por el ucraniano. "La cuantía de la venta era muy superior a las de Djaló y Escriche. Era un traspaso récord", aunque la cifra no le "satisfacía" por considerarla corta para el valor del exjugador del Karpaty.



LÍMITE SALARIAL. Saqués afirmó que hay poco espacio en el límite salarial pero que podrían llegar uno o dos jugadores. "Mucho margen no hay para el mercado de invierno. Podría haber una o dos llegadas, pero eso lo tenemos que valorar y también dependería de si jugadores salen", dijo.



MEJORAS EN EL ESTADIO. El Lugo mejorará el Ángel Carro en verano. "La iluminación es una exigencia de la Liga por la calidad de las retransmisiones, por lo que hay que hacerlo sí o sí. La grada del Fondo Sur va a haber que hacerla, porque no tenemos más periodo para tener la portátil. Vamos a ver cómo podremos acometer todo esto. Tendremos que buscar los recursos para poder llevarlos a cabo".